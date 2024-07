GOL anuncia expansão da oferta de voos para a Região Metropolitana de Porto Alegre A partir de 21 de julho, serão 2 novos voos por semana, saindo de Congonhas, e 2 com origem em Guarulhos - um total de 17 ligações semanais de ida e volta com Canoas

GOL: expansão da oferta de voos para a Região Metropolitana de Porto Alegre

A GOL Linhas Aéreas anuncia o aumento da oferta de voos entre a base aérea de Canoas (QNS), na Região Metropolitana de Porto Alegre, e os aeroportos de Guarulhos (GRU) e Congonhas (CGH), em São Paulo. Hoje a Companhia mantém 9 ligações semanais de ida e volta entre Canoas e Guarulhos e 4 semanais de ida e volta entre Canoas e o aeroporto doméstico da capital paulista, um total de 13 decolagens em cada sentido. Ao longo de julho e início de agosto, outras 9 frequências serão disponibilizadas aos Clientes de todo o País, divididas entre o maior hub da GOL (GRU) e um dos mais movimentados aeroportos do País (CGH), somando 22 voos semanais.

A GOL tem se dedicado a incrementar de forma gradativa a conectividade não só em Canoas, mas em todo o Rio Grande do Sul, sobretudo neste momento de retomada do Estado, onde mantém 5 expressivas bases operantes: Porto Alegre/Canoas (QNS), Passo Fundo (PFB), Caxias do Sul (CXJ), Pelotas (PET) e Santo Ângelo (GEL).

Dado o caráter emergencial das operações em Canoas (QNS), que serve à Região Metropolitana de Porto Alegre e desempenha papel essencial não apenas no deslocamento de Clientes, mas também no transporte de insumos, foram planejados a partir do próximo domingo, 21 de julho, 2 voos adicionais entre CGH e QNS e 2 entre GRU e QNS, em horários noturnos. No total, serão 17 operações semanais de ida e volta a partir da próxima semana - ou 34 pousos e decolagens. [Veja tabelas com as novas frequências e os horários, abaixo]

Já a partir do próximo dia 1º de agosto, será a vez de a rota Canoas-Guarulhos ganhar outras 5 novas frequências de ida e volta, também em horários noturnos, perfazendo um total de 22 saídas semanais entre QNS e São Paulo, o equivalente a 44 pousos e decolagens.

“As operações da GOL na base aérea de Canoas tiveram início no dia 1º de junho deste ano, e desde então temos procurado aprimorar a nossa malha aérea para a Região Metropolitana de Porto Alegre de forma a atender com mais opções, rapidez e comodidade os nossos Clientes gaúchos e das mais diversas regiões do Brasil. Os 9 voos semanais iniciais em ligação com São Paulo hoje são 13, e ao longo de julho e agosto chegaremos à marca de 44 pousos e decolagens em Canoas”, diz Bruno Balan, gerente de Planejamento de Malha Aérea da GOL.

Atendimento aos Clientes é feito no Terminal de Passageiros do Aeroporto Salgado Filho

Desde segunda-feira (15/07), a GOL está prestando o atendimento aos Clientes no Terminal de Passageiros (TPS) do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre (POA), destacado para os processos de check-in, despacho de bagagens, embarque e desembarque. Pousos e decolagens, porém, continuam acontecendo na base aérea de Canoas.

Em seus canais de vendas, a GOL passou a usar o rótulo “QNS - Porto Alegre - Terminal Salgado Filho” como identificação dos voos que atendem Canoas. As operações da Companhia nessa base aérea são realizadas com as modernas aeronaves Boeing 737, com capacidade para até 186 passageiros.

A GOL LINHAS AÉREAS

A GOL é a principal companhia aérea do Brasil e parte do Grupo Abra. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, e disponibiliza aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de “Ser a Primeira para Todos”, a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, Smiles. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 13,7 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 142 aeronaves Boeing 737.