GOL anuncia nova rota entre Curitiba e Maringá, no Paraná Companhia disponibiliza aos clientes uma nova opção de voo direto, ampliando a conectividade e fortalecendo a malha aérea do estado Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 26/11/2024 - 16h06 (Atualizado em 26/11/2024 - 16h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

GOL: nova rota Divulgação GOL Linhas Aéreas

A GOL Linhas Aéreas anuncia o lançamento de sua nova rota que liga a capital, Curitiba, à terceira maior cidade do Paraná, Maringá. A partir do dia 21 de dezembro, a Companhia contará com um voo semanal, aos sábados, ampliando para três frequências semanais a partir de 3 de fevereiro de 2025.

A ligação entre a capital Curitiba e Maringá é de grande importância, tanto para o turismo quanto para a economia. Os Clientes contarão com novas opções de voos diretos entre Curitiba e Maringá, permitindo maior conveniência e rapidez nas viagens. Maringá, conhecida por suas belezas naturais, como o Parque do Ingá e o Parque do Japão, atrai muitos turistas que buscam lazer e contato com a natureza. Além disso, a cidade se destaca como um centro econômico significativo, com forte presença na agricultura, especialmente na produção de soja, milho e trigo, e na indústria, com fábricas de alimentos, bebidas e produtos de madeira.

A nova rota favorece a geração e o desenvolvimento de negócios, fomenta o turismo na região e dinamiza o transporte de cargas, impulsionando a economia e criando oportunidades de desenvolvimento regional. O voo de Curitiba para Maringá tem partida programada às 22h00, com chegada às 23h05. O retorno está previsto para decolar do Aeroporto Internacional de Maringá às 23h45, com pouso em Curitiba às 00h40.

“A nova rota que liga Curitiba a Maringá representa um passo significativo para fortalecer a conectividade no estado do Paraná. Este voo não apenas oferece maior conveniência e rapidez para nossos clientes, mas também impulsiona o desenvolvimento econômico regional, fomentando o turismo, a geração de negócios e o dinamismo no transporte de cargas. Estamos comprometidos em proporcionar uma experiência de viagem mais eficiente e acessível, contribuindo diretamente para o crescimento e a integração das comunidades locais,” afirma Bruno Balan, gerente executivo de Planejamento de Malha Aérea da GOL.

‌



“Uma nova rota como esta consolida pilares econômicos muito importantes, tanto com turismo de negócios, quanto pelas viagens a lazer, e movimenta uma cadeia complexa de hotéis, restaurantes e serviços em geral. Na ponta, isso tem como resultado geração de empregos e aumento na renda dos paranaenses”, afirmou o governador do Paraná Ratinho Junior.

“A nova rota Curitiba/Maringá é uma excelente notícia tanto para moradores quanto para turistas, pois o Paraná segue firme em seu investimento na expansão e conectividade de sua malha aérea, visando impulsionar o turismo e os negócios. Com certeza, essa nova ligação contribuirá significativamente para o crescimento econômico de todo o estado”, ressalta Ricardo Barros, secretário estadual da Indústria, Comércio e Serviços (SEIC) do Paraná.

‌



A GOL reafirma seu compromisso em oferecer mais opções de destinos aos seus Clientes, contribuindo para o desenvolvimento econômico e turístico do Paraná. As rotas são operadas pela GOL com a moderna aeronave Boeing 737-800, com capacidade para 186 passageiros.

Alta Temporada de Verão

‌



Durante a alta temporada no estado do Paraná, a GOL está expandindo significativamente sua malha aérea para melhor atender seus Clientes. No último trimestre de 2024, a Companhia aumentou a oferta de assentos em mais de 5 mil, comparado ao mesmo período do ano anterior. Esse crescimento continua de forma ainda mais robusta durante a alta temporada de verão, de dezembro de 2024 a fevereiro de 2025, com um aumento de 15% na oferta de assentos. Novas rotas e frequências adicionais em rotas existentes, como Foz do Iguaçu (IGU) -Rio de Janeiro (GIG)/São Paulo (GRU), Curitiba (CWB) -Brasília (BSB)/São Paulo (CGH)/Rio de Janeiro (GIG)/Salvador (SSA), Londrina (LDB) -São Paulo (CGH), além do novo Maringá (MGF) - Curitiba (CWB), fazem parte dessa expansão. Essas melhorias permitem maior acessibilidade e conectividade para os Clientes, fortalecendo a posição da GOL como a principal companhia aérea da região.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.