GOL anuncia retorno de atendimento aos clientes no Aeroporto Salgado Filho a partir de 15 de julho Processos de check-in, despacho de bagagem, embarque e desembarque devem ser realizados exclusivamente no Terminal de Passageiros do aeroporto de Porto Alegre

GOL: atendimento aos clientes a partir de 15 de julho no aeroporto de Porto Alegre Divulgação GOL Linhas Aéreas

A GOL Linhas Aéreas, maior Companhia Aérea do Brasil, informa que a partir do dia 15 de julho de 2024 voltará a realizar o atendimento aos Clientes no aeroporto de Porto Alegre (POA). A mudança é fruto de uma decisão conjunta da concessionária Fraport Brasil, ANAC, Ministério de Portos e Aeroportos (MPOR), companhias aéreas e demais envolvidos nas operações que estão acontecendo na base aérea militar de Canoas (QNS), na Região Metropolitana da capital gaúcha. Para pousos e decolagens, porém, a GOL continuará a utilizar a base de Canoas.

A GOL, sensibilizada com a necessidade da população gaúcha de ter a conectividade restabelecida gradativamente nesse momento de retomada do Estado, iniciou suas operações em Canoas no dia 1º de junho deste ano, com 9 voos semanais diretos rumo a São Paulo/Guarulhos (GRU). O atendimento aos passageiros, desde então, está sendo feito no ParkShopping Canoas, estabelecimento comercial vizinho à base militar.

Com a alteração no próximo dia 15/07, o ParkShopping deixará de ser o ponto focal dos Clientes, e os processos de check-in, despacho de bagagem, embarque e desembarque vão acontecer exclusivamente no Terminal de Passageiros (TPS) do Aeroporto Internacional Salgado Filho.

Em seus canais de vendas, a GOL passará a usar o rótulo “QNS - Porto Alegre - Terminal Salgado Filho” como identificação dos voos que atendem Canoas.

O novo formato de atendimento aos passageiros envolve a utilização de parte do Terminal de Passageiros de POA que não foi afetada pelas enchentes registradas nos últimos meses. Em razão da recente expansão da oferta de voos anunciada pelas companhias aéreas que atuam na Região Metropolitana de Porto Alegre, o uso do Terminal de Passageiros permite atender com infraestrutura adequada e mais conforto um número maior de Clientes em seus procedimentos de embarque, desembarque e Segurança.

Regras para o embarque e desembarque no Terminal de Passageiros de POA

A partir de 15/07, o acesso dos Clientes ao Terminal de Passageiros de POA deve ser feito pela rampa de acesso ao piso 2, pelas portas 5 e 6. O processo de check-in e despacho de bagagem, em um primeiro momento, será feito na área do check-in internacional. Após essa etapa, os passageiros deverão subir ao piso 3 e utilizar a área de embarque internacional para a inspeção de Segurança. Nesse ambiente, eles precisarão seguir a sinalização para se dirigir ao embarque nos ônibus que os levarão à base aérea de Canoas (QNS).

Os Clientes que desembarcarem em QNS serão transportados até o aeroporto de Porto Alegre e irão descer na estação de ônibus para retirar suas bagagens. Da mesma forma como é feito hoje, nenhum passageiro pode se deslocar diretamente até a base e sair de lá sem o acompanhamento das equipes da GOL e da concessionária.

O Terminal de Passageiros funcionará das 6h às 21h. Os Clientes deverão se apresentar no aeroporto de Porto Alegre 3 horas antes do voo, e o processo de embarque se encerrará 1 hora e 30 minutos antes da decolagem. Após esse período, não será possível ingressar na sala de embarque.

Em Canoas, GOL terá nova ligação com Congonhas

A GOL anunciou no mês passado que, a partir de 15/07, disponibilizará 4 novos voos diretos, de ida e volta, entre a base de Canoas (QNS) e o aeroporto de Congonhas (CGH), em São Paulo. Essas operações adicionais virão a complementar a atual oferta de decolagens da Companhia entre Canoas e Guarulhos (GRU), com 9 saídas semanais em cada sentido, que será mantida. No total, serão 13 voos semanais entre Canoas e São Paulo, em cada sentido.

Às terças, quartas, quintas e domingos, o voo G3 9186 deixará o aeroporto central de São Paulo às 15h50, pousando na região metropolitana de Porto Alegre às 17h35. Nos mesmos dias da semana, a volta acontecerá às 19h05 (voo G3 9187), partindo da base de Canoas, com aterrissagem em Congonhas às 20h45. [Veja nas tabelas abaixo os dias e horários dos voos para CGH e GRU].

As operações da GOL na base aérea de Canoas continuarão sendo realizadas com as modernas aeronaves Boeing 737, com capacidade para até 186 passageiros.

A GOL é a principal companhia aérea do Brasil e parte do Grupo Abra. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, e disponibiliza aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de “Ser a Primeira para Todos”, a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, Smiles. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 13,7 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 142 aeronaves Boeing 737.