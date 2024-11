GOL celebra 10 anos de parceria com a Air France-KLM em Gramado Na 36ª edição da Festuris, companhia valoriza a retomada de voos em Porto Alegre e sua expansão internacional, com novas rotas no Caribe Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 08/11/2024 - 19h58 (Atualizado em 08/11/2024 - 19h58 ) twitter

Equipe da GOL e da Air France/KLM André Fernandes/Divulgação GOL

A GOL Linhas Aéreas é a transportadora oficial da 36ª edição do Festuris, tradicional evento de negócios turísticos que acontece entre os dias 7 e 10 de novembro em Gramado, na Serra Gaúcha. Durante os quatro dias da feira, a Companhia ressalta a parceria de 10 anos com a Air France-KLM, a retomada de seus voos em Porto Alegre e suas novidades no mercado internacional para os próximos meses, com a inauguração de rotas entre o Brasil e a América Central e o Caribe.

A GOL e o Grupo Air France-KLM mantêm desde 2014 uma aliança estratégica na qual Clientes GOL têm acesso a voos de Air France e KLM para 28 países, e mais de 100 destinos, com mais de 500 voos semanais. Na mesma medida, ao chegar no Brasil, Clientes da Air France-KLM têm à mão mais de 80 destinos em 7 países, com mais de 400 voos semanais operados pela GOL. Esta rica oferta foi ampliada no último mês, com a rota entre Paris (CDG) e Salvador (SSA), que começou a ser operada em 28 de outubro.

“O Festuris é um símbolo da força do setor do turismo no Brasil, e a GOL chega nesta edição para celebrar mais uma vez os 10 anos de parceria com a Air France-KLM, um casamento que cada vez mais rende frutos e sinergias. Durante os dias na feira, queremos aumentar a conexão com públicos estratégicos - clientes corporativos, agências e agentes de viagem -, desenvolvendo negócios e explorando oportunidades”, disse Danillo Barbizan, diretor de Canais de Venda da GOL.

“A presença da Air France-KLM no Festuris reforça o nosso compromisso com o desenvolvimento do setor. E ao lado da GOL, queremos estreitar o relacionamento com nossos parceiros estratégicos, bem como celebrar os 10 anos em que estamos juntos levando e trazendo pessoas para diversos destinos no Brasil e do mundo. Temos muitos clientes do Rio Grande do Sul que se conectam com a Air France e a KLM por meio dos voos da GOL, e vice-versa, e o Festuris deste ano, depois de tantos desafios enfrentados pela população local em 2024, é um momento simbólico para reforçarmos a importância do Estado e apoiar a sua retomada”, comenta Manuel Flahault, diretor geral do Grupo Air France-KLM na América do Sul.

‌



A presença da GOL no festival, realizado anualmente no Serra Park, reforça também o compromisso da Companhia em ser a Primeira Para Todos. Nesta edição, a Companhia conta com um estande totalmente acessível para todos os públicos. O espaço traz elementos inclusivos, que permitem o acesso mais amplo a pessoas com deficiência, e conta com áreas de convivência, espaço para reunião e uma equipe de vendas preparada para apresentar as novidades das companhias. Brindes e ativações também vão estar à disposição dos visitantes, melhorando a experiência e construindo memórias.

Expansão internacional da GOL

‌



O ano de 2024 tem sido um período de conquistas para a GOL no mercado internacional, com o estabelecimento de novos destinos atendidos exclusivamente pela Companhia a partir do Brasil. Neste mês, a GOL iniciará sua operação em San José (SJO), capital da Costa Rica e, em dezembro, Aruba (AUA), no Caribe. Ambos os destinos serão atendidos pela Companhia com operações próprias e sem escalas saindo de São Paulo/Guarulhos (GRU).

Também em dezembro, serão retomadas as viagens para Cancún (CUN), no México, com voos diretos saindo de Brasília (BSB). No Caribe, a Companhia já atende Punta Cana, na República Dominicana, com voos a partir de GRU.

‌



“Estamos com muitas novidades no mercado internacional e o Festuris é um dos melhores espaços para reforçar nossas novas rotas para os agentes de viagens. Teremos a melhor oferta de voos diretos ligando o Brasil ao Caribe, sem escalas. Para nossos destinos na América do Norte e no Caribe, a expansão da oferta na alta temporada de verão será de mais de 25% na comparação com o mesmo período do ano anterior”, disse Barbizan.

GOL e o Rio Grande do Sul

O Festuris representa tradicionalmente o poder do Rio Grande do Sul para alavancar o turismo brasileiro, mas neste ano o encontro vai além. “Em um ano que trouxe tantos desafios para todos os gaúchos, temos orgulho em ser mais uma vez a Companhia Aérea oficial do evento”, comentou Carla Fonseca, vice-presidente da GOL e CEO da Smiles, presente na cerimônia de abertura do Festuris nesta quinta-feira (7). “A GOL está totalmente comprometida com o pleno restabelecimento do Rio Grande do Sul como força dos negócios e do turismo do Brasil”, completou a executiva.

Desde 21 de outubro, a GOL oferece até 32 voos diários em Porto Alegre (16 pousos e 16 decolagens), dos quais nove (idas e voltas) são entre Congonhas e Porto Alegre, três envolvendo o RIOgaleão, três para Guarulhos e um para Brasília. Em 16 de dezembro, a GOL terá incremento da sua oferta de voos no Salgado Filho, com até 38 voos diários (19 decolagens e 19 pousos) na alta temporada de verão, incluindo as ligações também com Salvador (SSA).

Hoje, a Companhia mantém cinco bases em operação no estado do Rio Grande Sul: Porto Alegre (POA), Caxias do Sul (CXJ), Passo Fundo (PFB), Pelotas (PET) e Santo Ângelo (GEL).

