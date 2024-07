GOL celebra Dia Mundial do Chocolate nas alturas Clientes foram surpreendidos com brindes exclusivos do filme Wonka e chocolates especiais oferecidos a bordo

Alto contraste

A+

A-

GOL: Dia Mundial do Chocolate Divulgação GOL

Com intenção de comemorar o Dia Mundial do Chocolate, celebrado no próximo domingo, 07 de julho, a GOL Linhas Aéreas preparou um serviço de bordo especial para os passageiros que voaram de São Paulo (GRU) para João Pessoa (JPA) na última quinta-feira, 04: os Clientes receberam kits de chocolate da Neugebauer, além de outras surpresas.

Na ocasião foi oferecido sanduíche de peito de peru ou opção vegetariana e Toddynho Levinho - que tem menos açúcares, menos gordura e o mesmo sabor de Toddynho regular - além das opções de bebidas padrão. Os passageiros também receberam uma sobremesa e um chocolate Stikadinho da Neugebauer.

Para tornar a viagem uma experiência completa, os Clientes receberam a sugestão de assistir a comédia musical da Warner Bros, “Wonka”, na programação do GOL Online, plataforma gratuita de conectividade e entretenimento a bordo.

Em referência a Willy Wonka, maior mestre chocolateiro do mundo, a GOL surpreendeu todos os Clientes com uma caixa com 3 barras de chocolate da linha 1891 da Neugebauer e um hidratante labial Beta Wonka produzido pela FreeBrands. Ainda neste voo, alguns passageiros foram mais sortudos, pois garantiram brindes do filme Wonka fornecidos pela Warner Bros e um press kit da Neugebauer cheio de chocolates e Doce de Leite Mu-Mu.

Publicidade

E, por fim, para transformar a viagem num momento inesquecível, a GOL deixou uma surpresa especial em uma das caixas de chocolates da Neugebauer: um par de passagens para qualquer destino nacional com a GOL.

“O serviço de bordo é uma parte muito importante da jornada de viagem. Para isso, a GOL prioriza parceiros de marcas consagradas para tornar esse momento único. Estamos muito contentes em proporcionar essa experiência com a Neugebauer e a FreeBrands” afirma Haroldo Lima, coordenador de Produtos da GOL.

Publicidade

Para além do filme Wonka, o GOL Online possui um vasto catálogo de filmes e séries da Warner Bros. A Cia também iniciou a inclusão de filmes brasileiros à plataforma no início deste ano e já conta com títulos como “Minha Mãe é uma Peça 3″, “Mussum, o Filmis”, e “Nosso Sonho”.

A maior parte dos aviões da Companhia possui a tecnologia de entretenimento a bordo. De forma fácil e rápida, o Cliente utiliza o serviço do seu próprio device (smartphone, tablet ou notebook), e, para garantir que os Clientes cheguem ao destino com bateria, a GOL disponibiliza tomadas USB tipo A para carregar os equipamentos. Confira abaixo o passo a passo para acessar o GOL Online em seu próximo voo:

1. Coloque seu dispositivo em modo avião.

2. Conecte-se à rede Wi-Fi da aeronave, chamada “GOL_Online”.

3. Digite em seu navegador “GOLonline.com.br” ou, se preferir, leia o QR code no assento à sua frente com a câmera do seu celular.

4. Pronto! Você já está no portal do GOL Online. Você já pode assistir ao filme Wonka e a muitos outros conteúdos gratuitamente. Se desejar, pode ativar um pacote de internet para navegar durante o voo.

A GOL LINHAS AÉREAS

A GOL é a principal companhia aérea do Brasil e parte do Grupo Abra. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, e disponibiliza aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de “Ser a Primeira para Todos”, a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, Smiles. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 13,7 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 142 aeronaves Boeing 737.









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.