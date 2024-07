GOL é a companhia mais pontual do Brasil e na América Latina Dados da Cirium, plataforma global de análise de informações aeronáuticas, apontaram a Companhia também como low cost mais pontual do mundo

A GOL Linhas Aéreas foi reconhecida como a Companhia aérea mais pontual da América Latina durante o mês de junho. De acordo a Cirium, plataforma referência em dados aeronáuticos globais, a GOL atingiu uma OTP (On Time Performance) para chegadas de 90,53%, melhorando seu desempenho de maio, quando chegou a 89,82%.

O resultado representa a consistência e o compromisso da Companhia com a pontualidade de suas operações, acompanhando uma tendência que já vinha sendo observada dentro do Brasil nos últimos quatro meses. A GOL foi a companhia mais pontual do País em março, abril, maio e junho, de acordo com a ANAC. Agora, seu desempenho também é destaque globalmente, certificando-a também como a low cost mais pontual do mundo.

“Este reconhecimento indica que estamos no caminho desejado e reflete o nosso compromisso com a excelência operacional e a satisfação dos nossos clientes. A partir deste resultado, queremos agora apresentar ainda mais consistência nos índices de pontualidade pelos próximos meses, mas sem deixar de valorizar os esforços de todos os envolvidos para chegarmos até aqui”, disse Eduardo Calderón, diretor do Centro de Controle Operacional (CCO) e Engenharia da GOL.

A GOL passou por um período de imersão de todas as equipes envolvidas na operação de voos para atingir tal consistência. Foram colhidos dados de 83 voos domésticos e internacionais, com apoio de mais de 50 Colaboradores, e foram encontradas 427 oportunidades de melhorias na cadeia de eventos em um único voo. Todas essas oportunidades foram divididas em 21 grupos e destinadas para diferentes áreas para a execução de um plano de ação.

“Nesse processo de imersão, buscamos as respostas aos problemas que a GOL enfrentava e como todos nós poderíamos contribuir para a melhoria dos indicadores. Contamos com o envolvimento e o engajamento das pessoas, cada uma na sua especialidade, transformando os processos e substituindo atividades que não se mostravam mais necessárias por outras mais condizentes com nosso dia a dia e agora temos uma operação mais afinada ao que queremos”, conclui Calderón.

Para atingir a marca, a GOL vem realizando um esforço coordenado em diferentes frentes de atuação, desenvolvendo melhorias de processos e um trabalho árduo de todo o Time de Águias. Segundo Ana Cristina Souza, diretora de Atendimento, responsável pelas equipes de Aeroportos e Comissários, existem diversos elementos que interferem para que a operação seja pontual, desde o atendimento a clientes no check-in, funcionalidade dos totens de autoatendimento, agilidade das equipes de solo, além, da manutenção e da tripulação.

“Nossa foco é garantir que todos os times estejam olhando para o mesmo objetivo para entregar nossos voos com pontualidade e Segurança, nosso valor número 1. Temos uma preocupação constante em nos comunicar e repassar status entre as equipes e não deixar nenhuma ponta solta. Todos têm que conhecer e executar seu papel para a pontualidade de nossas operações, valorizando o tempo dos nossos clientes”, explica.

A GOL LINHAS AÉREAS

A GOL é a principal companhia aérea do Brasil e parte do Grupo Abra. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, e disponibiliza aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de “Ser a Primeira para Todos”, a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, Smiles. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 13,7 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 142 aeronaves Boeing 737.