GOL e Royal Air Maroc iniciam acordo de Codeshare Por meio da parceria, clientes de ambas as companhias passam a usufruir de novos destinos e maior comodidade nos voos entre Brasil e Marrocos Luiz Fara Monteiro 22/11/2024 - 17h21

Royal Air Maroc: codeshare com a GOL Linhas Aéreas Divulgação

A GOL Linhas Aéreas e a Royal Air Maroc — maior companhia aérea nacional do Marrocos — celebram nesta data um acordo de Codeshare (Compartilhamento de Voos) que vai beneficiar clientes da GOL nos voos internacionais entre São Paulo/Guarulhos (GRU) e Casablanca (CMN).

O acordo abrange também as rotas dentro do país norte africano, a partir de Casablanca (CMN), para Marrakech (RAK), Agadir (AGA), Tangier (TNG), Fes (FEZ), Oujda (OUD), Nador (NDR), Ouarzazate (OZZ), Laâyoune (EUN), Errachadia (ERH) e Dakhla (VIL). Em contrapartida, Clientes da Royal Air Maroc terão à disposição uma rica conexão em Guarulhos para destinos em todo o Brasil com a GOL. O acordo possibilitará também à GOL vender conexões interlineares para mais de 20 destinos na África operados pela Royal Air Maroc.

“A parceria com a Royal Air Maroc marca uma expansão nas opções de destinos para os clientes da GOL no continente africano, proporcionando acesso a um dos locais que mais tem atraído turistas na África. Essa colaboração permite aos nossos clientes partirem das principais bases da GOL e, via Guarulhos, alcançar Casablanca e outras importantes cidades na África. Estamos extremamente satisfeitos por contribuir com o fortalecimento das relações entre o Brasil e Marrocos”, comenta Celso Ferrer, CEO da GOL.

“Estamos entusiasmados em embarcar nesta nova parceria com a GOL Linhas Aéreas, um passo significativo no atendimento à crescente demanda nos mercados africano e latino-americano. Esta colaboração aprimora estrategicamente nossa rede, proporcionando aos nossos passageiros acesso contínuo às vibrantes cidades do Brasil através de nosso voo de Casablanca para São Paulo, ao mesmo tempo que abrimos oportunidades de viagem emocionantes para Marrocos e além. Juntos, estamos comprometidos em enriquecer a experiência de viagem e fortalecer as conexões entre o Marrocos e o Brasil, garantindo que nossos clientes possam explorar novos horizontes com facilidade”, sublinha Abdelhamid Addou, Presidente e CEO da Royal Air Maroc.

A assinatura do acordo de codeshare com a Royal Air Maroc consolida a posição da GOL como a companhia aérea brasileira líder na aproximação e cooperação com o continente africano, com o maior número de rotas e frequências disponíveis na ligação entre os dois continentes, que por sua vez tem potencial de alavancar negócios e favorecer positivamente as economias locais.

O acordo de Codeshare permite que ambas as companhias possam comercializar trechos incorporando os destinos do parceiro, aumentando a sua rede e força de vendas. Para os passageiros, essa parceria permite também um conjunto de vantagens, como mais opções de tarifas a sua escolha, aquisição de bilhete único na moeda local (para itinerário em ambas as companhias), garantia de proteção nos voos de ligação, maior facilidade na reserva de voo, check-in e despacho único de bagagem para viagens em conexão, além de usufruir mais destinos dentro das malhas da GOL e da Royal Air Maroc.

Atualmente a companhia marroquina tem três frequências semanais ligando Guarulhos a Casablanca, às terças, sextas e domingos. Com origem em CMN, são também três frequências para GRU, às segundas, quintas e sábados. Todos operados por aeronaves Dreamliner 788, que conta com 18 assentos na Business Class e 256 assentos na classe econômica. No Brasil, clientes provenientes de Marrocos terão acesso à capilaridade de destinos da GOL no Brasil, com 65 bases operadas de norte a sul do País.

GOL e Royal Air Maroc adicionarão progressivamente mais destinos ao acordo Codeshare tanto na América do Sul, com a companhia brasileira, como na África, com a companhia marroquina. Em breve, os clientes das duas empresas também terão a possibilidade de acumular e resgatar pontos nos programas de fidelidade Smiles, da GOL e Safar Flyer Loyalty, da Royal Air Maroc.

