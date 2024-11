GOL e Smiles patrocinam o festival AFROPUNK Brasil em Salvador Festival chega à sua quarta edição na capital baiana, o hub da GOL no Nordeste Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 04/11/2024 - 17h24 (Atualizado em 04/11/2024 - 17h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Companhia lança promocode de 10% de desconto nas passagens nos voos domésticos com origem ou destino em Salvador Gol Linhas Aéreas

A GOL Linhas Aéreas e a Smiles, o programa de fidelidade da companhia aérea, anunciaram pelo segundo ano consecutivo, seu patrocínio ao AFROPUNK Brasil. O festival, que chega à sua quarta edição em Salvador, acontecerá nos dias 9 e 10 de novembro, consolidando a cidade como um importante palco de celebração da cultura negra.

O patrocínio da GOL e da Smiles ao AFROPUNK Brasil destaca seu compromisso com a diversidade, potencializando projetos afrocentrados. Este apoio fortalece uma plataforma essencial para a expressão artística e a valorização das raízes culturais, ampliando o impacto social positivo na comunidade.

“O AFROPUNK Brasil é uma celebração da cultura e diversidade, valores que são fundamentais para a GOL e Smiles. Estamos felizes em apoiar um evento que não só traz grandes artistas para o nosso público, mas também destaca a importância das manifestações artísticas e culturais da população negra. Salvador é uma potência cultural e histórica fundamental para a economia criativa e para o turismo. É uma grande honra apoiar mais um ano esse evento que fomenta e dar visibilidade para todo esse potencial, além de promover experiências transformadoras e valorizar o afroturismo”, afirma Carla Fonseca, vice-presidente da GOL e CEO da Smiles.

Para proporcionar uma experiência ainda mais especial, os Clientes da GOL poderão aproveitar um desconto exclusivo de 10% em passagens aéreas. Utilizando o promocode AFROGOL10, os viajantes podem garantir seus voos de ida e volta para o festival, no período entre 7 e 12 de novembro de 2024. O desconto é válido para as primeiras 200 transações realizadas até 9 de novembro às 23h59, aplicável a todos os voos domésticos operados pela GOL com origem ou destino em Salvador (SSA).

‌



“Estamos entusiasmados com essa parceria, dando ainda mais comodidade para nossos fãs de outras cidades virem curtir o nosso festival. Vai ser lindo ver toda essa galera chegando de GOL pra curtir o AFROPUNK Brasil com a gente”, diz Potyra Lavor, investidora do AFROPUNK no Brasil e CEO da IDW Entretenimento – agência full service do AFROPUNK no país.

Com um lineup potente e diversificado, o AFROPUNK Brasil promete proporcionar uma experiência inesquecível aos afropunkers. No dia 9 de novembro, os palcos Agô e Gira serão comandados por grandes nomes da música brasileira, incluindo a icônica presença de Jorge Aragão, que celebra 75 anos de samba. Outros artistas, como Leo Santana, Planet Hemp e Duquesa, também farão parte dessa vibrante celebração musical. O domingo, dia 10, promete um mix de ritmos que vão do rap ao MPB, com performances de Ebony, Mateus Fazeno Rock, Silvanno Salles, Timbalada, Fat Family, que homenageará Tim Maia, além da talentosa Larissa Luz. Os shows refletem a rica diversidade da música e cultura brasileira, prometendo agitar a capital baiana.

‌



Regras de uso do cupom

O cupom AFROGOL10 é válido para as primeiras 200 transações efetuadas no site ou no app da GOL e não estabelece um mínimo de passagens: pode-se adquirir 1 bilhete ou mais, desde que seja para voos operados pela GOL no Brasil com origem ou destino ao Aeroporto Internacional de Salvador Eduardo Magalhães (SSA). O foco é o período do evento, portanto a viagem precisa estar inserida entre 07/11/2024 e 12/11/2024 para quem vai à capital baiana.

As compras podem ser parceladas em até 5 vezes sem juros ou entre 6 e 12 vezes com juros de 1,99% ao mês (parcela mínima de R$ 100,00), nos cartões Visa, MasterCard, American Express, Diners, Elo, Hipercard e JCB. Cartões GOL Smiles, em até 12 vezes sem juros (parcela mínima de R$ 30,00). Condições válidas somente para o website e app GOL.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.