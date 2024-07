GOL inicia venda de voos operados em codeshare com a Azul Clientes GOL têm possibilidade de compra de cinco rotas regionais operadas pela companhia parceira, além de 15 trechos em conexão entre hubs da GOL com cidades do interior do Brasil atendidos pela Azul

Os clientes da GOL já podem adquirir bilhetes de voos operados pela Azul por meio do acordo comercial de codeshare anunciado no último mês de maio pelas duas empresas. A parceria inclui rotas domésticas exclusivas e não é válida para trechos atendidos por ambas as empresas.

Inicialmente foram contempladas cinco rotas ligando cidades do interior do Brasil atendidos pela Azul a aeroportos já operados pela GOL para voos a partir de 20/07/24.

Os clientes GOL podem comprar diretamente nos canais de venda da Companhia passagens de voos da Azul no Amazonas, entre Manaus (MAO) e Tefé (TFF); Mato Grosso, ligando Cuiabá (CGB) a Alta Floresta (AFL); no Pará, de Belém (BEL) para Altamira (ATM); em Minas Gerais, entre Belo Horizonte (CNF) e Ipatinga/Vale do Aço (IPN) e de Campinas/Viracopos (VCP) ao aeroporto de Correia Pinto (EEA), na serra catarinense, atendendo a região de Lages (SC).

A partir de hoje, outros 15 voos com conexão entre capitais atendidas pela GOL e cidades do interior operadas pela Azul serão somados ao leque de opções aos clientes para viagens a partir de 10/08/24.

Rotas com conexão que serão comercializadas a partir de 10/07 (voos a partir de 10/08):

1) AFLGRU: Alta Floresta – Guarulhos

GRUCGB: Guarulhos – Cuiabá (com GOL - G3) e CGBAFL: Cuiabá-Alta Floresta (Com Azul - AD)

2) BSBATM: Brasília – Altamira

BSBBEL: Brasília – Belém (G3) e BELATM: Belém-Altamira (AD)

3) BSBPIN: Brasília – Parintins

BSBMAO: Brasília – Manaus (G3) e MAOPIN: Manaus – Parintins (AD)

4) CAUGIG: Caruaru – Galeão

GIGCREC: Galeão – Recife (G3) e RECCAU: Recife-Caruaru (AD)

5) CGHBRA: Congonhas – Barreiras

CGHCNF: Congonhas – Confins (G3) e CNFBRA: Confins- Barreiras (AD)

6) CGHCAU: Congonhas – Caruaru

CGHREC: Congonhas – Recife (G3) e RECCAU: Recife - Caruaru (AD)

7) CGHGVR: Congonhas - Governador Valadares

CGHCNF: Congonhas–Confins (G3) e CNFGVR: Confins-Governador Valadares (AD)

8) CGHIMP: Congonhas – Imperatriz

CGHCNF: Congonhas – Confins (G3) e CNFIMP: Confins – Imperatriz (AD)

9) CGHIPN: Congonhas – Ipatinga

CGHCNF: Congonhas – Confins (G3) e CNFIPN: Confins – Ipatinga (AD)

10) CGHPTO: Congonhas – Pato Branco

CGHCWB: Congonhas – Curitiba (G3) e CWBPTO: Curitiba – Pato Branco (AD)

11) GIGMVF: Galeão – Mossoró

GIGREC: Galeão – Recife (G3) e RECMVF: Recife-Mossoró (AD)

12) GIGPTO: Galeão – Pato Branco

GIGCWB: Galeão – Curitiba (G3) e CWBPTO: Curitiba – Pato Branco (AD)

13) GRUBRA: Guarulhos – Barreiras

GRUCNF: Guarulhos – Confins (G3) e CNFBRA: Confins – Barreiras (AD)

14) GRUMVF: Guarulhos – Mossoró

GRUREC: Guarulhos – Recife (G3) e RECMVF: Recife-Mossoró (AD)

15) GRUSMT: Guarulhos – Sorriso

GRUCGB: Guarulhos – Cuiabá (G3) e CGBSMT: Cuiabá – Sorriso (AD)

Em viagens em que o primeiro trecho será operado por um voo da GOL o check-in poderá ser feito no balcão da GOL no aeroporto no dia do embarque ou através do site Voe GOL ou APP com 48h de antecedência. Caso a Azul seja a operadora do primeiro trecho da viagem, o check-in poderá ser feito tanto no balcão da Azul quanto pelo site: Voe Azul.

O despacho de bagagens segue a mesma regra do check-in. Deve ser realizado com a companhia aérea que opera o voo ou o primeiro trecho, e serão entregues no destino final, independente de conexão com a outra companhia. Remarcações e cancelamentos das reservas devem ser tratados com a companhia que vendeu a passagem.

As facilidades adicionais e itens opcionais, como assentos especiais, além de benefícios de programas de fidelidade e transporte de cargas, mantêm-se sob as regras pré-determinadas por cada companhia e devem ser observadas pelos clientes.

O acúmulo de milhas entre os programas de fidelidade Smiles e Azul Fidelidade será, em breve, uma opção para os clientes que comprarem os voos oferecidos em codeshare.

A GOL LINHAS AÉREAS

A GOL é a principal companhia aérea do Brasil e parte do Grupo Abra. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, e disponibiliza aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de “Ser a Primeira para Todos”, a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, Smiles. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 13,7 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 142 aeronaves Boeing 737.