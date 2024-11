GOL lança novo formato de pagamento e passagens agora podem ser compradas com o FGTS Os clientes podem utilizar a antecipação do Saque-Aniversário do FGTS para comprar passagens no site da Companhia, em parceria com o Banco Digio Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 15/10/2024 - 18h53 (Atualizado em 15/10/2024 - 18h53 ) twitter

GOL: aquisição de passagens aéreas com antecipação do Saque-Aniversário do FGTS Vinicius Magalhaes

A GOL Linhas Aéreas, principal Companhia aérea brasileira, anuncia uma novidade que promete facilitar a vida de seus Clientes. Agora, os passageiros podem adquirir passagens aéreas utilizando a antecipação do Saque-Aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Essa nova opção de pagamento é fruto de uma parceria entre a GOL e o Banco Digio, banco digital do Bradesco, com a tecnologia da Finantech.

A iniciativa faz parte do compromisso da Companhia em oferecer soluções que atendam às necessidades dos Clientes, permitindo que planejem suas viagens de forma mais acessível e flexível. O pagamento da passagem aérea será feito com o valor disponível para a antecipação do Saque-Aniversário FGTS, em parceria com o Banco Digio. Vale lembrar que essa facilidade é exclusiva para compras no site da GOL.

“Estamos sempre em busca de soluções que ofereçam mais comodidade e acessibilidade aos nossos Clientes. A parceria com o Banco Digio e a Finantech é um passo importante para democratizar o acesso às viagens aéreas, permitindo que mais pessoas planejem suas férias e momentos especiais utilizando um recurso que já possuem no seu dia a dia. Com essa nova forma de pagamento, esperamos que a experiência de viajar se torne ainda mais fácil e agradável para todos os nossos passageiros”, afirma Diogo Lopes, Diretor de Meios de Pagamento da GOL.

‌



Com essa nova modalidade, Clientes com saldo no FGTS podem antecipar até 10 anos do Saque-Aniversário para adquirir passagens aéreas, tornando o sonho da viagem mais próximo. O valor disponível na conta do FGTS deve ser superior a R$300, e a compra deve ser realizada com antecedência mínima de 4 dias da data da viagem.

“Estamos empolgados em unir forças com a GOL e a Finantech para oferecer vantagens significativas aos consumidores. Nosso objetivo é permitir que as pessoas tenham mais possibilidades financeiras para seus momentos de lazer, utilizando recursos que já são delas, como a antecipação do Saque-Aniversário do FGTS, sem comprometer a renda mensal ou criar dívidas futuras”, afirma André Fonseca, Diretor Financeiro do Banco Digio.

‌



A GOL reafirma seu compromisso em inovar e transformar a experiência de viagem dos brasileiros, sempre buscando alternativas que atendam às diversas necessidades de seus Clientes. Para mais informações sobre esta nova forma de pagamento e a compra de passagens aéreas, acesse o site da GOL.

A GOL LINHAS AÉREAS

‌



A GOL é a principal Companhia aérea do Brasil e parte do Grupo Abra. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, e disponibiliza aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de “Ser a Primeira para Todos”, a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, Smiles. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 13,7 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 141 aeronaves Boeing 737.

Sobre o Digio

Digio, banco digital do Bradesco, oferece serviços financeiros, bem como produtos e soluções para facilitar a relação dos brasileiros com o seu dinheiro. Lançado em 2016, o Digio une o que há de melhor no ecossistema financeiro: a confiança e estabilidade dos bancos tradicionais somadas à agilidade e facilidade das fintechs. Entre suas principais soluções, desenvolvidas com base na mais alta tecnologia, estão o cartão Digio, o aplicativo do banco e a DigioLoja, com vantagens exclusivas para clientes.

