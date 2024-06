GOL lança voo internacional exclusivo para San José, na Costa Rica

Alto contraste

GOL: voo internacional para San José, na Costa Rica (Divulgação GOL Linhas Aéreas)

A GOL Linhas Aéreas, maior Companhia Aérea do Brasil, terá um novo destino na América Central a partir de novembro de 2024. San José (SJO), capital da Costa Rica, será atendida pela GOL com operações próprias e sem escalas saindo de São Paulo/Guarulhos (GRU). A novidade atende ao propósito da GOL de integrar cada vez mais os países da região, fomentando o turismo nas Américas e as viagens a negócios.

A operação inédita entre o aeroporto internacional de São Paulo e a capital costarriquenha terá início em 12 de novembro de 2024, com partida às 13h55 e chegada às 18h25 (horário local) - três horas a menos do que o horário de Brasília. O retorno tem decolagem prevista do Aeroporto Internacional Juan Santamaría, em San José, às 20h40, com pouso na Grande São Paulo às 7h10. Serão três frequências semanais.

San José é a porta de entrada para diversas atrações turísticas no país da América Central, rico na diversidade de praias que atraem surfistas do mundo inteiro, diversos parques nacionais e reservas florestais, inúmeras cachoeiras, dezenas de vulcões e uma ampla rede hoteleira atraente para diferentes necessidades dos viajantes.

Mais de 120 mil turistas da América do Sul visitaram a Costa Rica em 2023, e o Brasil tem representatividade importante nesse número. A expectativa da GOL é contribuir com o fomento do turismo nos dois países e aproximar os destinos, povos e culturas. Já os mais de 5 milhões de costarriquenhos poderão visitar o Brasil com rápidas conexões para nossos maiores atrativos turísticos e culturais, como as cidades do Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Florianópolis, Recife, Foz do Iguaçu, Fortaleza, Belém, entre outros.

“A GOL hoje atende 12 destinos internacionais distribuídos em todas as Américas e, com otimismo, segue fortalecendo sua presença fora do País: no fim de março, iniciamos nossas operações na Colômbia e, há pouco, anunciamos Aruba como nosso mais novo destino exclusivo no Caribe. A entrada da Costa Rica em nossa malha aérea nos enche de alegria e reitera o foco da Companhia na expansão internacional contínua. Destino inédito, San José será também exclusivo, operado com voos sem escalas a partir do Brasil unicamente pela GOL. O objetivo é aproximar cada vez mais nossos povos e contribuir para o desenvolvimento do turismo e das viagens a trabalho e a negócios em ambos os países”, afirma Rafael Araújo, diretor de Planejamento de Malha Aérea da GOL.

Para o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, “a nova rota é fundamental para criar mais conectividade com a América Latina, uma iniciativa importante para o desenvolvimento do turismo e na geração de emprego e renda”.

“O Ministério do Turismo tem entre suas prioridades o aumento da conectividade do Brasil com o mundo. Portanto, a notícia de que teremos um voo inédito ligando o Brasil à Costa Rica significa mais uma porta de entrada para estrangeiros que desejam conhecer nosso país e certamente trará ganhos para o turismo brasileiro, como a criação de novas oportunidades de emprego e geração de renda para nossa população”, destaca o ministro do Turismo, Celso Sabino.

“O Brasil é um dos mercados emergentes de alto potencial em que almejamos entrar há alguns anos, e ter uma conexão aérea direta era uma prioridade. Graças às intensas negociações, a GOL oferecerá esse voo direto a partir de novembro. Agora temos a opção de viajar diretamente de São Paulo para a Costa Rica para desfrutar de nossas belezas naturais, vivenciar nossas tradições e, ao fazê-lo, contribuir para o progresso social de nossas comunidades turísticas”, diz William Rodríguez, ministro do Turismo da Costa Rica.

“Para a AERIS, integrante do grupo CCR Aeroportos e operadora do Aeroporto Internacional Juan Santamaría (SJO), o início dos voos diretos entre São Paulo e San José, na Costa Rica, a partir de 12 de novembro de 2024, marca o culminar de esforços colaborativos entre os setores público e privado. A colaboração notável, eficaz e estreita com o Instituto Costarricense de Turismo (ICT) desempenhou um papel fundamental na atração de novas rotas e na melhoria da conectividade do nosso país. Esta parceria não só promove novos negócios e oportunidades de turismo, como também fortalece nossos laços culturais e econômicos com o Brasil”, afirma Ricardo Hernandez, diretor executivo da AERIS.

Os voos entre Guarulhos e San José serão operados em modelos Boeing 737 MAX 8, aeronave mais sustentável da frota da GOL, que em configuração internacional tem capacidade para 176 passageiros.

Não é necessário visto para os viajantes brasileiros que se destinam à Costa Rica, desde que a permanência seja de até 90 dias no país. Mas é necessário apresentar o certificado internacional de febre amarela, com vacina administrada ao menos 10 dias antes da data do embarque.

GOL Premium Economy e benefícios

Todos os voos internacionais da GOL contam com opção de aquisição da classe GOL Premium Economy, espaço no qual o Cliente conta com ainda mais espaço para as pernas, maior reclinação da poltrona, assento do meio bloqueado, acúmulo maior de milhas, duas peças de bagagem despachadas gratuitamente, além de serviço de bordo mais elaborado, com refeições quentes e bebidas alcoólicas.

No aeroporto de São Paulo/Guarulhos, clientes Smiles Diamante e Ouro, ou aqueles que viajam na classe GOL Premium, terão acesso ao Lounge GOL Smiles Internacional, localizado na área de embarque do Terminal 2.

Os Clientes também poderão usar os programas Smiles (da GOL) e LifeMiles (da Avianca) para acumular milhas em suas viagens com a GOL para a Costa Rica, ou resgatar milhas para emitir novas passagens para o mais recente destino da Companhia na América Central.

A GOL LINHAS AÉREAS

A GOL é a principal companhia aérea do Brasil e parte do Grupo Abra. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, e disponibiliza aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de “Ser a Primeira para Todos”, a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, Smiles. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 13,7 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 142 aeronaves Boeing 737.









