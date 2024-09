GOL participa do “Domingo Aéreo” em Pirassununga com sobrevoo de Boeing 737 MAX 8 na AFA Tradicional evento da Academia da Força Aérea no interior paulista contou com a exibição da aeronave para milhares de apaixonados pela aviação Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 02/09/2024 - 15h50 (Atualizado em 02/09/2024 - 15h50 ) ‌



Apaixonados por aviação registram sobrevoo de Boeing 737 MAX8 da GOL durante o “Domingo Aéreo” Matheus Sciamana/EDA

A GOL Linhas Aéreas, principal Companhia aérea brasileira, marcou presença no “Domingo Aéreo”, tradicional evento promovido pela Academia da Força Aérea (AFA), em Pirassununga (SP), neste dia 1º de setembro.

Única companhia aérea a levar uma aeronave ao evento, a GOL exibiu nos céus do interior paulista o modelo Boeing 737 MAX 8 (PR-XMX). Para isso, contou com o apoio de diversas áreas do Time de Águias que tornaram a apresentação possível.

A aeronave efetuou o voo G3 9681 e deixou o aeroporto de Brasília (BSB) às 12h15 deste domingo com sua tripulação composta pelos Comandantes Fabricio Sulzbacher, Leandro Sobral e pelo copiloto Sayão, representando nosso Time de Águias. Por volta das 14h fez o sobrevoo para mais de 60 mil apaixonados por aviação, de acordo com a organização.

Além das apresentações aéreas, o evento contou também com exposição de aeronaves e diversas atrações no solo. Em 2023, a GOL também participou do evento com exibição da aeronave temática em homenagem aos 150 anos de Santos Dumont, fazendo um voo em formação com a Esquadrilha da Fumaça.

“Como parte da comunidade da aviação, é muito gratificante para a GOL estar presente em eventos como este que nos aproximam com a sociedade em geral”, comentou o comandante Fabrício Sulzbacher, gerente de Flight Standards da Companhia.

