GOL passa a ligar Rio Branco a Cruzeiro do Sul com voos diurnos A partir de 29 de outubro, os voos entre Brasília, Rio Branco e Cruzeiro do Sul terão 4 frequências semanais em novos horários diurnos

GOL: voos entre Brasília, Rio Branco e Cruzeiro do Sul com 4 frequências semanais Divulgação GOL

A GOL Linhas Aéreas, única Companhia Aérea do Brasil a disponibilizar voos diretos entre a capital do Acre, Rio Branco (RBR), e a cidade de Cruzeiro do Sul (CZS), no interior do estado, anuncia os novos horários e as frequências dos voos para ambos os destinos, que entrarão em vigor no dia 29 de outubro de 2024. A partir dessa data, os atuais voos noturnos entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul passarão a ser diurnos.

O voo completo da GOL para Rio Branco e Cruzeiro do Sul se inicia na capital do País, Brasília (BSB), permitindo que os Clientes de Cruzeiro do Sul se conectem com facilidade ao Distrito Federal, e de lá a outros 20 destinos nacionais e internacionais operados pela Companhia.

A partir de 29/10, o voo G3 1182 deixará Brasília às 8h45 e pousará em Rio Branco às 10h05, às segundas, quartas, sextas e domingos. O mesmo G3 1182 sairá de RBR às 10h45, aterrissando às 12h00 na cidade de Cruzeiro do Sul. Já o voo G3 1258 decolará de CZS às 12h40, com descida às 13h55 em RBR, nos mesmos dias da semana. De RBR rumo a BSB, o voo sairá às 14h45, com pouso previsto para às 20h10 na capital do País.

“O aprimoramento da conectividade é uma meta constante na GOL, por isso ajustamos nossos horários de forma a privilegiar o maior número de Clientes possível do Acre, Distrito Federal e várias outras partes do Brasil. Com os novos horários dos voos entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul, diurnos a partir de outubro, esses Clientes vão encontrar opções convenientes e ágeis para se locomover dentro do Acre, entre estados do Norte e ainda dessa região para os demais estados do País”, afirma Bruno Balan, gerente de Planejamento de Malha Aérea da GOL.

“A volta dos voos diurnos da GOL entre RBR e CZS atende a uma constante reivindicação nossa e da bancada do Acre. Tenho trabalhado intensamente para construir, junto com as empresas aéreas, uma melhor oferta de voos, em horários mais adequados e com preços mais baratos ao povo acreano. Estou feliz com a decisão da Companhia e continuarei trabalhando para melhorar ainda mais a oferta de voos na nossa região”, diz Alan Rick, coordenador da Bancada Federal do Acre.

Os voos entre Brasília, Rio Branco e Cruzeiro do Sul serão operados com a aeronave mais moderna e sustentável da frota da GOL, o Boeing 737 MAX 8, com capacidade para até 186 passageiros.

