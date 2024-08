GOL pousa em Caxias do Sul com Boeing 737 MAX 8 pela primeira vez Voo G3 9056 entre São Paulo e a maior cidade da serra gaúcha foi realizado nesta terça-feira. Base CXJ foi a 55ª a receber o MAX 8 da GOL no Brasil Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 28/08/2024 - 17h49 (Atualizado em 28/08/2024 - 17h49 ) ‌



Boeing 737 MAX 8 da GOL após pouso em Caxias do Sul (CXJ) nesta terça-feira (27/08) Divulgação GOL Linhas Aéreas





Com intenção de ampliar os aeroportos atendidos pelo modelo mais sustentável da sua frota, a GOL Linhas Aéreas operou nesta terça-feira (27) seu primeiro voo com o modelo Boeing 737 MAX 8 em Caxias do Sul (CXJ), no Rio Grande do Sul. Procedente de Congonhas (CGH), a aeronave efetuou o voo G3 9056 e fez da base CXJ a 55ª atendida pela GOL a receber este modelo da Boeing.

Inaugurada há quase 20 anos, em 27 de outubro de 2004, a base GOL em Caxias do Sul iniciou suas operações cumprindo a rota CGH-CXJ e CXJ-CGH utilizando a aeronave de modelo B737-700. Hoje, com sete frequências semanais e incremento de oferta em virtude das enchentes no Rio Grande do Sul e interdição do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre (POA), a base CXJ tem sido ainda mais importante para o transporte de passageiros neste momento de renascimento do Rio Grande do Sul.

A GOL possui 47 aeronaves Boeing 737 MAX 8 no Brasil, todas em operação. Assim, a Companhia reitera seu compromisso com a renovação constante de sua frota, fazendo uso de aviões mais modernos e eficientes, reduzindo custos e gerando menos poluentes.

O 737 MAX é um componente-chave para a meta da Companhia de atingir a neutralidade de carbono até 2050, dado que esse modelo é 14% mais econômico no consumo de combustível, gera 16% menos emissões de carbono e é 40% mais silencioso em relação ao 737-800 NG. Desde 2019, a GOL já ultrapassou 477.831 horas de operação com aeronaves MAX, propiciando a economia de 179,7 milhões de litros de combustível de aviação e a redução de 449,614 mil toneladas na emissão de GEEs (Gases de Efeito Estufa).

A GOL LINHAS AÉREAS

A GOL é a principal companhia aérea do Brasil e parte do Grupo Abra. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, e disponibiliza aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de “Ser a Primeira para Todos”, a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, Smiles. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 13,7 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 141 aeronaves Boeing 737.