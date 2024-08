GOL retoma voos diretos entre Manaus e Porto Velho A partir de 27 de outubro, os voos sem escalas entre Manaus (MAO) e Porto Velho (PVH) terão 6 frequências semanais, de segunda a sábado Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 12/08/2024 - 17h53 (Atualizado em 12/08/2024 - 17h53 ) ‌



Boeing 737 da GOL Divulgação GOL Linhas Aéreas

A GOL Linhas Aéreas, única Companhia Aérea do Brasil a disponibilizar voos diretos entre Manaus (MAO) e a cidade de Porto Velho (PVH), retorna com seus voos conectando dois importantes estados do Norte do País: Amazonas e Rondônia. A partir do dia 27 de outubro, a Companhia volta a oferecer voos sem escala entre os dois estados, com seis frequências semanais, de segunda a sábado.

Os Clientes da GOL em Rondônia passam a contar com mais uma rota: Manaus (MAO) – Porto Velho (PVH), com voos diretos, sem escala, ligando as duas capitais do Norte. Além deste voo, a capital de Rondônia já conta com 1 voo diário da GOL para o aeroporto internacional de Brasília (BSB).

De segunda a sábado, a partir de 27/10, o voo G3 1917 partirá de Porto Velho às 23h15 e aterrissará na capital do Amazonas à 0h25. A volta, nos mesmos dias, a partir de Manaus, acontecerá à 01h15 (voo G3 1916), com pouso às 02h25 na capital rondoniense.

A integração amazônica é o principal objetivo da rota Manaus – Porto Velho. Esta opção permitirá aos Clientes se conectarem entre as duas cidades sem a necessidade de uma conexão em Brasília. Além disso, por ser uma base de operações importante da GOL, Manaus (MAO) conta com voos diretos para as cidades de Santarém (STM), Rio Branco (RBR), Rio de Janeiro (GIG), São Paulo (GRU), Brasília (BSB) e Miami (Estados Unidos, nos meses de alta temporada). Os passageiros ainda podem acumular milhas e resgatar passagens pelo programa de fidelidade Smiles.

“Aprimorar a conectividade é uma meta constante na GOL, por isso estamos retornando com a rota que liga duas importantes capitais do Norte do País: Manaus e Porto Velho. A partir de Manaus, os Clientes vão encontrar diversas opções ágeis para se locomover entre as cidades, gerando assim mais possibilidade de conexões de/para a capital de Rondônia”, afirmou Bruno Balan, gerente de Planejamento de Malha Aérea da GOL.

“Tenho tratado com o presidente [da Embratur] Marcelo Freixo sobre a ampliação dessas rotas aéreas regionais e internacionais para transformar o estado do Amazonas no ‘hub’ da Amazônia. Estamos trabalhando já há algum tempo com a nossa Amazonastur em alinhamento junto à Embratur para a consolidação desse trabalho. Vamos inaugurar, em outubro, mais uma rota importante, que é Manaus-Porto Velho, de extrema importância para quem mora na nossa região. Esse é um dos caminhos para que a gente possa fazer a integração da Amazônia, sobretudo aquelas cidades que estão mais isoladas do restante do Brasil”, disse o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, comemorou a decisão e destacou que foram criadas condições para que as empresas aéreas estabilizem os voos de modo que fortaleçam o turismo e a política de desenvolvimento de Rondônia, na busca de mais turistas e investidores: “O nosso foco é garantir o bem-estar das pessoas e promover mais qualidade de vida e desenvolvimento para o nosso Estado. A medida foi estabelecida também visando o desenvolvimento econômico e o turismo. Com essas iniciativas, Rondônia possibilita que as belezas naturais e culturais tenham chance de serem mais conhecidas dentro e fora do Estado”.

Os voos entre Manaus e Porto Velho serão operados com as aeronaves Boeing 737 800, cuja capacidade é de 186 passageiros. Os bilhetes entre Manaus (MAO) e Porto Velho (PVH) estão disponíveis no site e aplicativo da GOL, nas lojas GOL nos aeroportos, pelo site e aplicativo da Smiles, pelo telefone da Central de Relacionamento (0300 115 2121) e nas agências de viagem.

