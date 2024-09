GOL retoma voos diretos entre o Rio de Janeiro e Montevidéu Novos voos da Cidade Maravilhosa para o Uruguai permanecem em operação em setembro e outubro com até 3 frequências semanais diretas Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 04/09/2024 - 12h33 (Atualizado em 04/09/2024 - 12h33 ) ‌



GOL: Rio de Janeiro-Montevidéu retorna durante o segundo semestre deste ano Divulgação GOL Linhas Aéreas

Rota sazonal operada durante a última alta temporada de verão 2023/2024, Rio de Janeiro-Montevidéu retorna durante o segundo semestre deste ano para, mais uma vez, aproximar cariocas e uruguaios. No período entre 1º de setembro e 26 de outubro, a GOL Linhas Aéreas, maior Companhia Aérea do Brasil, retoma os voos sem escala entre um dos principais cartões postais do País e a capital uruguaia, de início com 3 frequências semanais de ida e volta. A partir do fim de outubro, incluindo o período que encampa a alta temporada de verão 2024/2025, a rota ganha 4 voos semanais, nos dois sentidos.

Os novos voos entre o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o RIOgaleão (GIG), e o Aeroporto Internacional de Carrasco (MVD) representam uma maior presença da GOL no Uruguai e uma diversificação da oferta de voos da Companhia no já movimentado RIOgaleão, no período noturno. Além do mais, são operações que, a partir de setembro, virão a complementar a disponibilidade de voos diurnos e regulares da GOL rumo ao país vizinho, a partir do aeroporto de São Paulo/Guarulhos (GRU).

Entre os dias 1º e 14 de setembro, são 3 saídas semanais diretas entre o Rio e Montevidéu. A ida acontece às quartas, sextas e domingos, e a volta, às segundas, quintas e sábados. De 18 de setembro a 26 de outubro, as frequências ao Uruguai recuam para 2 semanais, partindo da capital fluminense às quartas e sextas, com retorno às quintas e sábados.

Já a partir de 28 de outubro de 2024, passam a valer 4 decolagens semanais, nos dois sentidos, que chegam para suprir a demanda aquecida do verão. As saídas do RIOgaleão acontecem às segundas, quartas, sextas e domingos, enquanto a volta de Montevidéu, às segundas, terças, quintas e sábados.

‌



A pouco mais de três horas de voo do Rio, o Uruguai é um destino próximo do Brasil com atrativos que vão da natureza e tradições culturais aos vinhos, às carnes e às compras. E fácil, pois dispensa os brasileiros de apresentarem o passaporte para a entrada no país - basta o RG. Montevidéu, a capital, ainda é um conveniente ponto de partida para cidades próximas aclamadas pelos turistas brasileiros, como o balneário de Punta del Este e a Colônia do Sacramento.

“A América do Sul é um mercado tradicional para a GOL, e Montevidéu é parte importante disso. Estamos animados em ampliar a oferta internacional para a Cidade Maravilhosa, contribuindo com o aumento do turismo, dos negócios e do comércio fluminense. A opção de viajar a Montevidéu também a partir do Rio de Janeiro, e não apenas de São Paulo/Guarulhos, é uma forma de diversificarmos a nossa malha aérea internacional no Rio de Janeiro e oferecermos novas e cômodas conexões aos Clientes uruguaios que desembarcam no Brasil”, afirmou Bruno Balan, gerente executivo de Planejamento de Malha Aérea da GOL.

‌



“Estamos trabalhando para aumentar a conectividade entre os países vizinhos da América do Sul, em um amplo diálogo do Ministério de Portos e Aeroportos com as companhias aéreas, para trabalharmos juntos em prol do turismo e de iniciativas para o desenvolvimento da aviação. O Uruguai é um importante parceiro comercial e a ampliação da rota Rio de Janeiro-Montevidéu será fundamental para incluirmos mais visitantes ao nosso país, gerando emprego e renda ao turismo brasileiro”, destacou o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

“A conectividade aérea é um motor fundamental para o turismo, por isso comemoramos o compromisso da GOL em continuar fortalecendo a conexão entre nossos países. Trabalhar em conjunto com a Companhia Aérea tem sido essencial para continuar oferecendo aos passageiros cada vez mais opções para desfrutar de destinos que têm tanto a oferecer”, disse Matías Carluccio, gerente Comercial da Aeropuertos Uruguay.

‌



Os uruguaios com destino ao Rio em setembro, outubro e na alta temporada, e que não pretendem permanecer na Cidade Maravilhosa, vão encontrar no RIOgaleão um leque de conexões disponibilizadas pela GOL. Com comodidade e rapidez, podem se destinar a grandes capitais, cidades e atrações turísticas brasileiras, como Recife (REC), Fortaleza (FOR), Salvador (SSA), Belo Horizonte/Confins (CNF), Foz do Iguaçu (IGU), Vitória (VIX), Curitiba (CWB), Florianópolis (FLN), Campinas/Viracopos (VCP) e São Paulo/Congonhas (CGH). As conexões internacionais também são facilitadas, seja com a própria GOL ou com diversas companhias aéreas parceiras que operam no RIOGaleão.

Os voos são operados com as modernas aeronaves Boeing 737 da GOL, que em configuração internacional têm capacidade para 176 passageiros.

GOL Premium Economy e benefícios

Os Clientes que procuram mais conforto, mais milhas e mais bagagens podem optar por voar na classe GOL Premium Economy, premiada em 2020 pelo Traveller’s Choice da TripAdvisor como melhor premium economy da América Latina, que oferece diversas vantagens exclusivas: assento do meio livre, proporcionando mais conforto e privacidade; maior acúmulo de milhas no programa Smiles, para o Cliente viajar mais; bagagens gratuitas e prioritárias, com direito a levar duas malas de até 23 kg cada; compartimento exclusivo para bagagens de mão; e prioridade no check-in e no embarque - mais comodidade em todos os momentos da viagem.

A classe GOL Premium Economy pode ser adquirida durante o processo de compra da passagem pelo site, aplicativo, site mobile, lojas, quiosques VoeGOL, central de vendas, agências de viagem ou ainda durante o check-in, em caso de disponibilidade.

No aeroporto internacional Tom Jobim (GIG), clientes Smiles Diamante e Ouro, ou aqueles que viajam na classe GOL Premium Economy, terão acesso ao Lounge GOL Smiles Internacional, localizado na área de embarque do Terminal 2.

A GOL LINHAS AÉREAS

A GOL é a principal companhia aérea do Brasil e parte do Grupo Abra. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, e disponibiliza aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de “Ser a Primeira para Todos”, a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, Smiles. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 13,7 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 141 aeronaves Boeing 737.