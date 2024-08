GOL surpreende clientes do voo Brasília – Florianópolis com uma ação que une chocolate e cuidado Passageiros que voaram de Brasília (BSB) para Florianópolis (FLN) receberam a bordo chocolates hidratantes Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 28/08/2024 - 17h55 (Atualizado em 28/08/2024 - 17h55 ) ‌



GOL: surpresa para clientes Divulgação GOL Linhas Aéreas

A GOL Linhas Aéreas, principal Companhia Aérea do Brasil, preparou um serviço de bordo especial para os passageiros que voaram de Brasília (BSB) para Florianópolis (FLN) na última segunda-feira (26). Todos os Clientes receberam kits de Stikadinho, o chocolate mais querido do Brasil, da Neugebauer, e foram surpreendidos com outros mimos durante o voo.

Ao lado da centenária marca Neugebauer, sua principal parceira nos serviços de bordo, a GOL levou para os seus Clientes o Stikadinho que traz desde 1974, em sua receita única, o marcante sabor de chocolate com morango.

Durante o voo G3 9048 foi oferecido o serviço de bordo padrão da Companhia, com snacks salgados, além de bebidas variadas, mas com um plus: todos os passageiros receberam um kit de chocolate Stikadinho e puderam conhecer a linha de hidratação irresistível, uma collab entre Panvel, tradicional rede de farmácias, e Neugebauer, que apresentaram o hidratante labial da coleção Panvel & Stikadinho com o irresistível aroma do Chocolate Stikadinho, uma combinação perfeita para quem busca hidratação e proteção com maciez e brilho para os lábios, com um aroma incomparável. A linha conta ainda com um creme para as mãos. Ainda neste voo, alguns Clientes mais sortudos garantiram brindes exclusivos.

“O serviço de bordo é uma parte muito importante da jornada de viagem. Para isso, a GOL prioriza marcas consagradas como parceiras para tornar esse momento único. Estamos muito felizes em surpreender e encantar os nossos Clientes com a experiência de conhecer em primeira mão o Hidratante Labial Coleção Panvel & Stikadinho, além de saborearem o chocolate mais querido do Brasil, o Stikadinho, da Neugebauer”, afirma Haroldo Lima, coordenador de Produtos e Parcerias da GOL.

A GOL LINHAS AÉREAS

A GOL é a principal companhia aérea do Brasil e parte do Grupo Abra. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, e disponibiliza aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de “Ser a Primeira para Todos”, a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, Smiles. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 13,7 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 141 aeronaves Boeing 737.

