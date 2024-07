GOLLOG amplia locais de retirada de encomendas Parceria com Clique e Retire e Espaço A+ aumenta pontos de coleta de pequenas encomendas no RJ, SP, MG e PR Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 17/07/2024 - 17h17 (Atualizado em 17/07/2024 - 17h17 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

GOLLOG: ampliação de locais de retirada de encomendas Divulgação GOLLOG

Pensando em mais praticidade para seus Clientes e na demanda da alta temporada, a GOLLOG, unidade de logística da GOL, ampliou a parceria com a Clique Retire e com o Espaço A+ para a retirada de pequenas encomendas por meio de armários exclusivos – lockers - para embarque do produto CHEGOL.

Agora, os Clientes têm mais opções para enviar e retirar sua encomenda: ao todo são 178 lockers da Clique e Retire na região metropolitana das 3 principais capitais do Sudeste: 43 em Belo Horizonte, 34 no Rio de Janeiro e 101 em São Paulo, localizados em sua grande maioria em drogarias, estações de metrô, lojas de departamento e postos de gasolina, entre outros locais de fácil acesso.

Já a parceria com o Espaço A+, a GOLLOG buscou habilitar três pontos de coleta parceiros na região metropolitana de Curitiba. Com isso, os Clientes terão a comodidade do embarque de pequenas encomendas de forma mais fácil, prática e conveniente na capital paranaense e região.

“Estamos aliando a prestação de um serviço seguro e de qualidade, com velocidade e prazo de entrega. Buscamos, assim, trazer cada vez mais facilidades para o Cliente, estando cada vez mais próximo a sua residência ou local de trabalho”, explica Pollyanna Mongs, gerente geral de vendas da GOLLOG.

Publicidade

Sobre o CHEGOL

Para ter a facilidade de retirada de encomendas, o cliente tem a opção de contratar o produto CHEGOL através do site da GOLLOG e escolher a modalidade de entrega. Os valores podem variar para retirada nos lockers, numa loja da GOLLOG ou entrega domiciliar.

Publicidade

O CHEGOL é um serviço de encomenda expressa, com foco em produtos de pequeno porte, ideal para envio de pequenas encomendas. O Cliente pode transportar tudo o que couber na caixa padrão (35cm x 30cm x 10cm) desde que não ultrapasse 4kg e não seja um item restrito.

O produto apresenta ainda outras modalidades: O CHEGOL MINI, que já vem com o envelope, ideal para envio de pequenas encomendas de até 0,5kg (27 x 40 x 03 cm); o Super Expresso, que permite que a encomenda seja entregue no mesmo dia em outro estado e ainda serviço Objetos Esquecidos, direcionado para os passageiros da GOL que esqueceram algum item na aeronave, residência ou hotel.

Publicidade

GOLLOG

A GOLLOG, líder de carga aérea no Brasil e unidade de soluções logísticas da GOL Linhas Aéreas, oferece há 23 anos um portfólio diversificado, visando velocidade, economia e transporte nacional e internacional, além da atuação específica em diferentes setores, como Saúde, E-Commerce, Transporte Animal, Funerário, entre outros. O CHEGOL - facilidade no envio de pequenas encomendas, o URGENTE Super Expresso - para entregas domiciliares no mesmo dia do envio -, também fazem parte dos diversos serviços oferecidos pela empresa. Atualmente são mais de 1.400 Colaboradores e 119 lojas espalhadas pelo país, que prestam atendimentos de ponta para que o transporte seja realizado de modo rápido, ágil e seguro. Em 2022, a GOLLOG e o Mercado Livre firmaram um acordo de longo prazo com o intuito de estabelecer uma operação dedicada a aviões para transporte exclusivo de cargas. Hoje, a GOLLOG possui 6 aviões em operação compondo a frota cargueira.