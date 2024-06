GOLLOG inaugura terminal de cargas no aeroporto de Navegantes

Alto contraste

GOLLOG: novo terminal de cargas no aeroporto de Navegantes (Divulgação GOLLOG)

Com intenção de aprimorar a armazenagem e preparo de cargas para os voos, a GOLLOG, unidade logística da GOL Linhas Aéreas passa a ter um Terminal de Cargas (TECA) dentro do Aeroporto Internacional de Navegantes (NVT), em Santa Catarina.

Durante o evento de inauguração, estiveram presentes o Sr. Liba Fronza, Prefeito de Navegantes, Sadi Peixoto da Silva, Superintendente do Aeroporto de Navegantes, Werner Diertterle, Presidente da Associação Empresarial de Navegantes, além de representantes da Gerência de Handling e da Diretoria de Relações Públicas do Aeroporto, clientes e Fornecedores da base Navegantes.

Segundo Valderlei Cirico, franqueado local, as bases de Navegantes e Blumenau movimentam juntas aproximadamente 180 toneladas por mês e, por este motivo, foi necessário dobrar o espaço do terminal, o que permitiu à GOLLOG atender toda a demanda da região.

De acordo com Karen Vilefort, Gerente de franquias, produtos e digital GOLLOG, a mudança de local do TECA em Navegantes trará benefícios e comodidade para toda operação, “a GOLLOG é a única unidade logística com um Terminal de Cargas localizado dentro do aeroporto de Navegantes. Esse diferencial nos permite uma maior agilidade no recebimento e retirada de cargas, utilizando uma doca niveladora com estrutura otimizada para grandes volumes de carga paletizada”, comentou. Ao todo, a GOLLOG possui 59 TECAs que auxiliam no embarque e desembarque de cargas variadas.

A GOLLOG, unidade de soluções logísticas da GOL Linhas Aéreas, oferece há 23 anos um portfólio diversificado, visando velocidade, economia e transporte nacional e internacional, além da atuação específica em diferentes setores, como Saúde, E-Commerce, Transporte Animal, Funerário, entre outros. O CHEGOL - facilidade no envio de pequenas encomendas, o URGENTE Super Expresso - para entregas domiciliares no mesmo dia do envio -, também fazem parte dos diversos serviços oferecidos pela empresa. Atualmente são mais de 1.400 Colaboradores e 119 lojas espalhadas pelo país, que prestam atendimentos de ponta para que o transporte seja realizado de modo rápido, ágil e seguro. Em 2022, a GOLLOG e o Mercado Livre firmaram um acordo de longo prazo com o intuito de estabelecer uma operação dedicada a aviões para transporte exclusivo de cargas. Hoje a GOLLOG possui 6 aviões em operação compondo a frota cargueira.

