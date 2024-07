Governo de Minas anuncia expansão de empresa aeronáutica com investimento de R$ 40 milhões Aeromot já atua no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, mas vai ampliar e expandir negócios na capital mineira. Ação pode gerar 160 empregos diretos

‌



A+

A-

Projeto das futuras instalações da Vowe no Aeroporto da Pampulha Divulgação Aeromot

O Governo de Minas , por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Sede-MG) e de sua agência vinculada Invest Minas, anuncia a atração de mais uma empresa. A companhia aeronáutica Aeromot S/A assinou um Protocolo de Intenções junto a Invest Minas com o objetivo de expandir suas operações no estado. O investimento total será de R$ 40 milhões com a geração de 160 empregos diretos.

Sediada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas já com operações no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, a empresa está em fase de expansão e diversificação das atividades na capital mineira. Com o investimento e a geração de empregos, o início das operações está previsto para o segundo semestre deste ano.

Para o diretor-presidente da Invest Minas João Paulo Braga, a expansão da Aeromot na capital mostra a capacidade de diversificação de empreendimentos que o Governo de Minas é capaz de atrair, independentemente da região do estado.

“Buscamos muitos investimentos para diversas regiões de Minas, mas nunca deixamos de lado a nossa capital e a Região Metropolitana. Com um plano de expansão e diversificação de suas atividades ao longo de 10 anos, temos certeza que a Aeromot vai gerar inúmeros empregos, diretos e indiretos, nas suas diversas áreas de atuação”, garantiu.

Publicidade

Para o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio, o anúncio vai ao encontro do pilar principal do governo de gerar novas oportunidades para os mineiros. “A atração de novos investimentos privados, como o da Aeromot, não apenas fortalece o setor aeronáutico em Minas Gerais, mas também é um grande impulsionador da economia da região metropolitana. Com um investimento de R$ 40 milhões e a geração de 160 empregos diretos, estamos criando novas oportunidades e garantindo renda para os mineiros, consolidando nosso compromisso com o desenvolvimento econômico do estado.”

Chegada a Minas

Publicidade

Operando em Minas desde 2019, a empresa iniciou a expansão das operações no Aeroporto da Pampulha em 2023, trazendo novas unidades de negócios ao estado: a Vowe Air Mobility, a ampliação do Centro de Serviços Diamond Aircraft, a fabricação de componentes aeronáuticos e o desenvolvimento de uma nova aeronave de alta eficiência a ser produzida em terras mineiras.

“A decisão estratégica da Aeromot em ampliar as operações na Pampulha reforça nossos laços com Minas Gerais, inaugurando novas unidades de negócios com grande potencial de crescimento. Muito além do potencial de mercado, buscamos também nos aproximar da UFMG, parceira de longo tempo, para o desenvolvimento de novas soluções sustentáveis e inovadoras para a aviação regional. Estamos muito entusiasmados com esta nova fase da Aeromot.”, declarou Guilherme Cunha, CEO da Aeromot.

Somente com o projeto de expansão das operações, a companhia já gerou um aumento de 29,2% no quadro de funcionários, com perspectiva de ampliação nas áreas administrativa, técnica, de engenharia e pilotos a partir do segundo semestre.

Atividades

A Aeromot é uma empresa de tecnologia aeronáutica com mais de 56 anos de contribuição para a aviação brasileira, sendo fornecedora de soluções customizadas para o mercado aeronáutico privado, militar e de segurança pública.

Considerada pelo Ministério da Defesa como Empresa Estratégica de Defesa, a Aeromot ainda desenvolve projetos de integração de sistemas, fabricação de peças e manutenção aeronáutica. No Brasil, a Aeromot também é responsável exclusiva pela distribuição e pelo centro de serviços autorizados da empresa austro-canadense Diamond Aircraft. Atualmente está focada no seu projeto de expansão com ampliação dos serviços, fabricação de aeronaves e lançamento do programa de mobilidade aérea regional Vowe Air Mobility, cuja central operacional será em Belo Horizonte. Com custo operacional mais baixo e com menos emissões, o objetivo do programa é ampliar o número de usuários da aviação privada, em um modelo de uso compartilhado.

A Aeromot pretende consolidar a liderança no mercado de aeronaves leves, por meio do desenvolvimento de novos produtos e serviços de alta eficiência e sustentáveis, fortemente alinhados com as novas tendências do mercado. Além de Porto Alegre e Belo Horizonte, a empresa está presente em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos e em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Rondônia e no Distrito Federal.

Sobre a Invest Minas: A Invest Minas é a agência de promoção de investimentos do Governo de Minas Gerais, contribuindo para expansão de empresas e a geração de empregos no estado.