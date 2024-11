Governo do Marrocos assina acordo de cooperação aeroespacial com a Embraer Memorando abrange as áreas de aviação comercial, defesa e mobilidade aérea urbana Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/10/2024 - 18h54 (Atualizado em 30/10/2024 - 18h54 ) twitter

Embraer: parceria aeroespacial com o Marrocos CAROL CAPUCHO

O Governo do Marrocos assinou um Memorando de Entendimentos (MoU) com a Embraer para lançar potenciais projetos conjuntos no setor aeroespacial marroquino. O acordo abrange as áreas de aviação comercial, defesa e mobilidade aérea urbana. O MoU reconhece ainda o desejo mútuo de fortalecer e expandir a cooperação e o investimento entre o Governo Brasileiro e o Reino de Marrocos, em torno da construção de uma Cooperação Atlântica mais ampla entre dois modelos do Sul Global.

O acordo entre a Embraer e o Governo Marroquino foi assinado pelo Ministro da Indústria e Comércio, Ryad Mezzour; pelo Ministro Delegado pelo Chefe de Governo, encarregado de Investimento, Convergência e Avaliação de Políticas Públicas, Karim Zidane; pelo Diretor-Geral da Agência Marroquina de Desenvolvimento de Investimento e Exportação, Ali Seddiki; e pelo Presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial, Arjan Meijer.

As partes identificaram oportunidades de negócios, com excelente potencial de trazer benefícios de curto e longo prazo, tanto para a Embraer quanto para o Marrocos. A parceria considera uma estrutura de desenvolvimento de um ecossistema integrado no Marrocos, fomentando a inovação e o crescimento econômico, e contribuindo para a criação de empregos e capacitação local.

Este projeto de cooperação também considerará uma gama de áreas em fases incrementais, desenvolvendo treinamento e MRO (manutenção, reparo e revisão). Outras frentes a serem exploradas para potenciais colaborações incluem: pesquisa e desenvolvimento, especialmente em descarbonização, mobilidade limpa, aviação sustentável e combustível de aviação sustentável.

‌



“Hoje, assinamos um histórico acordo de parceria com a Embraer neste prestigiado evento, o Marrakech Airshow”, disse Ryad Mezzour, Ministro da Indústria e Comércio. “Esta colaboração não apenas destaca a força do ecossistema marroquino, mas também nos posiciona como um importante ator no setor aeroespacial global. Isso marca um momento fundamental na evolução da nossa indústria aeronáutica, reforçando nosso compromisso com a excelência e atraindo investimentos estratégicos de líderes globais do setor. O acordo catalisará uma sinergia mais profunda entre o Marrocos e a Embraer, grande líder da indústria, para acelerar nossas ambições compartilhadas e promover o potencial de conquistas inovadoras no setor aeroespacial”.

“Esta é uma importante oportunidade para a Embraer desenvolver um longevo relacionamento com o sólido e próspero setor aeroespacial marroquino”, disse Arjan Meijer, Presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial. “Particularmente, nos agrada o fato de que nossos novos parceiros em Rabat colocam a mesma ênfase à qualificação e treinamento como nós na Embraer. Educação, capacitação e desenvolvimento para os jovens são a base de qualquer indústria forte e um valor comum para todas as partes. Esperamos fazer a diferença juntos, expandindo a indústria e maximizando os benefícios para todos.”

‌



“O Marrocos está pronto para ser um grande parceiro para a Embraer Defesa & Segurança, e estamos comprometidos em colaborar estreitamente com a Força Aérea Real Marroquina para posicionar o C-390 como a principal escolha para seus futuros recursos de Transporte Aéreo Tático. Nosso apoio incluiria treinamento abrangente, manutenção e logística para sua frota”, disse Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança. “Com um número crescente de países escolhendo o C-390 por seu desempenho excepcional e alta disponibilidade, agora é o momento ideal para a Força Aérea Real Marroquina considerar se juntar também a esta forte comunidade.”

