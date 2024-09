GRU Airport promove a quinta edição da campanha de doação de sangue Dia 12 de setembro, a comunidade aeroportuária, passageiros e visitantes podem participar da campanha de doação de sangue, desde que atendam aos requisitos para ser um doador Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 09/09/2024 - 17h08 (Atualizado em 09/09/2024 - 17h08 ) ‌



GRU Aiport: campanha para a doação de sangue Divulgação GRU Airport

A GRU Airport, concessionária do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, realizará, no dia 12 de setembro a quinta edição da campanha de doação de sangue em parceria com a Fundação Pró-Sangue e a Prefeitura de Guarulhos. A campanha está aberta a toda comunidade aeroportuária e aos visitantes, desde que atendam aos requisitos necessários. O local da coleta será no Terminal 2, no auditório do Check-in B (mezanino).

“Estamos na quinta edição da campanha de doação, em cada uma observamos o engajamento da comunidade e dos passageiros que aproveitam a oportunidade para contribuir com esse ato de solidariedade. Na quarta edição arrecadamos 190 bolsas de sangue, cada uma pode salvar até quatro vidas.”, diz Georges Chaoubah, diretor de operações da concessionária.

“Ações de Coleta Externa são fundamentais para realizarmos coleta de sangue em locais onde não temos postos fixos. E o apoio do Aeroporto de Guarulhos tem sido fundamental para mantermos ativo o nosso propósito em um local onde circulam muitas pessoas e que tem uma equipe de colaboradores engajada com a causa social”, comenta Dra. Sandra Montebello, médica hematologista da Fundação Pró-Sangue.

Para os doadores que preferirem vir de carro é possível usar o estacionamento do aeroporto, no bolsão Standard do Terminal 2, com gratuidade nas duas primeiras horas durante a campanha. O voucher que dará a gratuidade será entregue após a doação no auditório. Na saída, basta apresentar o ticket e o comprovante no guichê Índigo, no desembarque oeste do Terminal 2.

‌



Serviço

Campanha de doação de sangue

‌



- Data: 12 de setembro de 2024

- Hora: 9h às 15h

‌



- Local: Auditório do Check-in B do Terminal 2 (mezanino)

-Estacionamento: Standard Terminal 2 (liberação de duas horas, mediante apresentação do voucher da campanha)

Orientações para doação de sangue

Para doar, é preciso estar em boas condições de saúde, se alimentar, ter entre 16 e 69 anos (para menores de idade, consultar o site), pesar mais de 50 kg e levar documento de identidade original com foto recente. Recomenda-se evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação e 12 horas sem ingerir bebidas alcoólicas. Não doar em caso de sintomas de gripe ou resfriado.

Vale lembrar que as viagens podem trazer alguns impeditivos à doação. Quem viajou para estados brasileiros com alta prevalência de malária ou outros países endêmicos deve aguardar 30 dias após o retorno para doar. Já os viajantes que vieram do exterior geralmente têm um período de inaptidão de 30 dias, após retornar ao país.

Mais informações podem ser encontradas no site da Pró-Sangue.

