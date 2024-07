GRU Airport recebeu 20,7 milhões de passageiros no primeiro semestre do ano Mais de 114 mil viajantes passaram pelo Aeroporto de Guarulhos por dia Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 17/07/2024 - 17h12 (Atualizado em 17/07/2024 - 17h12 ) ‌



O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, movimentou 20,7 milhões de passageiros nos primeiros seis meses de 2024, ou seja, uma média de 114 mil viajantes por dia. O número é superior ao observado no mesmo período do ano passado, que foi de 19 milhões de passageiros que embarcaram e desembarcaram pelo maior complexo aeroportuário do país.

No mês de junho, o aeroporto recebeu 3,5 milhões de passageiros em 23,5 mil pousos e decolagens. Os destinos nacionais tiveram uma média diária de 75 mil passageiros, com 575 operações por dia. Neste período, 54 rotas domésticas foram operadas a partir de GRU e os destinos mais procurados foram Recife, Rio de Janeiro, Confins e Curitiba.

As operações internacionais movimentaram em média 42 mil passageiros por dia, somando 210 operações. Guarulhos ligou os viajantes a 46 localidades em quatro continentes. As rotas com mais passageiros em junho foram Santiago, Buenos Aires, Madrid e Miami.

Novos voos e aumento de frequência

No primeiro semestre, foram iniciadas várias rotas. A GOL passou a oferecer quatro frequências semanais com destino a Bogotá (Colômbia); em julho, disponibiliza voos diários. A Air China retomou dois voos por semana para Pequim (China), com escala em Madri (Espanha).

Além disso, os passageiros agora contam com um maior número de voos semanais para diversas rotas. Para o continente europeu, a Latam expande suas operações de três para cinco voos por semana com destino a Roma (Itália), de quatro para cinco embarques para Milão (Itália) e de sete para 11 partidas para Madri (Espanha). A Iberia aumenta sua frequência de sete para 14 voos por semana com destino a Madri (Espanha), a TAP adiciona mais um voo semanal para Lisboa, totalizando 21 operações, e a British Airways oferta dez voos semanais para Londres.Na América Central, a Arajet aumenta para sete o número de voos para Santo Domingo (República Dominicana). Na América do Sul, a Flybondi oferece sete voos semanais para Buenos Aires (Argentina), a Latam amplia de 12 para 14 voos por semana para Assunção (Paraguai), e, para Santiago (Chile), as companhias JetSmart e SKY passam a disponibilizar 21 voos semanais cada durante o mês de julho (sendo três partidas diárias).

Sobre GRU Airport

O GRU Airport - Aeroporto Internacional de São Paulo, uma empresa do consórcio formado pela Invepar (Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A.) e ACSA(Airports Company South África), é o maior complexo aeroportuário da América do Sul e também a principal porta de entrada e saída de cargas do Brasil.

