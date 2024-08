Grupo Emirates celebra a participação das mulheres dos Emirados Árabes Unidos no crescimento do setor de aviação do país As mulheres representam 38% da força de trabalho do Grupo Emirates nos Emirados Árabes Unidos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 29/08/2024 - 16h08 (Atualizado em 29/08/2024 - 16h08 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Mulheres na Emirates: 38% da força de trabalho Divulgação Emirates

As mulheres dos Emirados ocupam diversas funções na Emirates, construindo as bases para uma nova geração de profissionais da aviação. Cerca de 38% da força de trabalho do Grupo Emirates é composta por mulheres e, no último ano fiscal, a organização recebeu um número recorde de mulheres dos Emirados. Isso reforça ainda mais o compromisso do Grupo Emirates de integrar as mulheres dos Emirados ao setor da aviação em expansão dos Emirados Árabes Unidos, onde elas são treinadas e aprendem as habilidades, as competências e os conhecimentos adequados, permitindo que elas prosperem e explorem todo o seu potencial.

O Grupo Emirates também registrou outro marco neste ano, alcançando um crescimento de 20% no número de mulheres dos Emirados em cargos de liderança em relação ao ano anterior. Hoje, mais de 200 mulheres dos Emirados ocupam cargos de liderança na organização, contribuindo para o crescimento em uma série de funções de negócios. Em março de 2024, o Grupo Emirates anunciou a promoção de cinco mulheres dos Emirados para cargos executivos seniores nos departamentos de Recursos Humanos e Suporte Comercial.

De executivas seniores a gerentes em outras regiões e até mesmo chefes de departamento, o Grupo continua fornecendo programas às mulheres dos Emirados para aprimorar suas habilidades de liderança e aumentar suas perspectivas de carreira. Nos últimos 20 anos, o Grupo Emirates tem fornecido orientação e treinamento às profissionais do sexo feminino dos Emirados. Isso vai ajudar a impulsionar seu crescimento profissional e mobilidade de carreira, com acesso a programas de liderança, incluindo os Programas de Liderança da Rolls-Royce e da Airbus, o Programa da GE Aviation, entre outros. As mulheres dos Emirados em posições de liderança no Grupo Emirates também têm a oportunidade de se inscrever no INSEAD Women Leaders Programme, que as capacita a liderar com impacto e criar mudanças profissionais duradouras em sua jornada de liderança. Mais de 70 mulheres dos Emirados concluíram um ou mais desses programas nos últimos 12 meses. No ano passado, a Emirates também patrocinou três funcionárias dos Emirados para fazer pós-graduação no exterior em três das 100 melhores universidades do mundo.

No ano passado, o Grupo Emirates também firmou várias parcerias estratégicas com organizações internacionais e outras sediadas nos Emirados Árabes Unidos, incluindo Nafis, Microsoft, Rochester Institute of Technology (RIT) e PwC Academy, com o objetivo de fornecer programas de treinamento e desenvolvimento sob medida para a sua força de trabalho dos Emirados. Por meio desses programas, as mulheres dos Emirados recebem ferramentas e recursos adicionais que promovem seu avanço profissional e aumentam suas contribuições.

‌



O Grupo Emirates também é um parceiro no lançamento da NOORA, uma iniciativa de rede de mulheres da Aurora50, e signatário do compromisso do Conselho de Equilíbrio de Gênero dos Emirados Árabes Unidos, reforçando o seu compromisso com a representação e o avanço das mulheres na organização.

As mulheres dos Emirados também têm a oportunidade de contribuir além de suas funções no trabalho, com o Conselho de Jovens dos Emirados Árabes Unidos do Grupo Emirates, com represetatividade de 55%. São mulheres provenientes de diferentes departamentos das divisões da Emirates e da dnata. Seu trabalho no Conselho de Jovens promove uma exposição mais ampla a discussões e atividades inovadoras que se alinham aos valores fundamentais do Grupo Emirates, inspirando ainda mais suas colegas.

‌



Como empregador preferido dos profissionais da aviação, o Grupo Emirates continua investindo na força de trabalho dos Emirados Árabes Unidos, criando empregos para quem busca carreiras no setor de aviação e viagens. A estratégia Rehlaty do Grupo visa atrair, treinar, desenvolver e reter talentos dos Emirados Árabes Unidos, de acordo com a agenda de emiratização dos Emirados Árabes Unidos, que tem como objetivo garantir emprego a todos os cidadãos do país. Como parte dessa estratégia, o Grupo Emirates também lançou uma série de programas de estágio, ensino médio e graduação que, nos últimos dois anos, formaram com sucesso centenas de cidadãos, incluindo mulheres ambiciosas e qualificadas. Os profissionais dos Emirados Árabes Unidos interessados em carreiras no Grupo Emirates, visite .

A Emirates celebra as contribuições das mulheres dos Emirados Árabes Unidos e seu trabalho fundamental de promover a exclência no setor de aviação e viagens no país com um vídeo que destaca as diversas carreiras de mulheres talentosas em todo o Grupo Emirates.

‌



Sobre a Emirates:

De seu hub global em Dubai, a Emirates atende clientes em seis continentes, oferecendo serviços de transporte aéreo de alta qualidade que facilitam o turismo e o comércio. A companhia aérea conquistou o reconhecimento dos clientes com seus serviços líderes do setor, tanto em terra quanto no ar, prestados por funcionários dedicados que representam mais de 160 países. A Emirates opera a maior frota do mundo de aeronaves de fuselagem larga Boeing 777 e Airbus A380, oferecendo cabines espaçosas e recursos icônicos a bordo, como o A380 Shower Spa e o Onboard Lounge. Seu sistema de entretenimento a bordo, ice, foi premiado como o “melhor do céu” por 18 anos consecutivos e está disponível em todos os assentos de sua frota. A Emirates está comprometida com operações ambientalmente responsáveis, com foco em três áreas: redução de emissões, consumo responsável e proteção da vida selvagem e dos habitats.