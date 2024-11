Grupo Emirates tem desempenho recorde no primeiro semestre do ano fiscal 2024-25 Emirates atribui o recorde nos resultados ao modelo de negócios da organização e ao crescimento de Dubai Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/11/2024 - 18h53 (Atualizado em 11/11/2024 - 19h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Empresa diz que lucros serão reinvestidos para oferecer experiências melhores aos clientes, cuidar dos funcionários e implementar tecnologias avançadas Foto: Divulgação

O Grupo Emirates anunciou seu melhor desempenho financeiro semestral, registrando o lucro antes dos impostos de AED 10,4 bilhões (US$ 2,8 bilhões) nos primeiros seis meses do ano fiscal de 2024-25, superando seu lucro recorde antes dos impostos no mesmo período do ano passado.

Este é o primeiro ano fiscal em que o imposto de renda corporativo dos Emirados Árabes Unidos, estabelecido em 2023, é aplicado ao Grupo Emirates. Após a cobrança deste imposto de 9%, o lucro após impostos do Grupo é de AED 9,3 bilhões (USD 2,5 bilhões).

Demonstrando sua forte lucratividade operacional, o Grupo manteve um EBITDA robusto de AED 20,4 bilhões (US$ 5,6 bilhões), um pouco abaixo dos AED 20,6 bilhões (US$ 5,6 bilhões) do ano passado.

A receita do Grupo foi de AED 70,8 bilhões (US$ 19,3 bilhões) nos primeiros seis meses de 2024-25, representando o aumento de 5% em relação aos AED 67,3 bilhões (US$ 18,3 bilhões) do ano passado. Esse resultado é reflexo da demanda de clientes consistentemente forte em todas as divisões de negócios e regiões.

‌



O Grupo fechou o primeiro semestre de 2024-25 com uma sólida posição de caixa de AED 43,7 bilhões (US$ 11,9 bilhões) em 30 de setembro de 2024, em comparação com AED 47,1 bilhões (US$ 12,8 bilhões) em 31 de março de 2024. O Grupo tem usado suas fortes reservas de caixa para atender às necessidades dos negócios, incluindo pagamentos dos novos pedidos de aeronaves de carga e de outras dívidas. O Grupo também pagou AED 2 bilhões em dividendos ao seu proprietário, conforme declarado no final do ano fiscal de 2023-24.

“O Grupo superou o seu desempenho recorde do ano passado e entregou resultados fantásticos no primeiro semestre de 2024-25. Isso reforça novamente o poder do nosso modelo de negócios combinado à trajetória de crescimento de Dubai como uma cidade para viver, trabalhar, visitar, conectar-se e fazer negócios”, comenta Sua Alteza o Xeique Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Presidente e CEO da Emirates Airline e do Grupo Emirates.

‌



“A forte lucratividade do Grupo nos permite fazer os investimentos necessários para manter o nosso sucesso contínuo. Estamos investindo bilhões de dólares para trazer novos produtos e serviços ao mercado para os nossos clientes; implementar tecnologias avançadas e outros projetos de inovação para impulsionar o crescimento; e cuidar dos nossos funcionários que se dedicam muito todos os dias para garantir a segurança e a satisfação dos nossos clientes”, complementa.

“Esperamos que a demanda dos clientes continue forte durante todo o ano fiscal de 2024-25, e estamos ansiosos para aumentar a nossa capacidade e aumentar as receitas com as novas aeronaves da frota da Emirates e as novas instalações que entram em operação da dnata. A perspectiva é positiva, mas não pretendemos parar por aqui. Continuaremos ágeis na expansão da nossa capacidade e dos nossos recursos em um mercado dinâmico”, acrescenta Sua Alteza o Xeique Ahmed.

‌



Para apoiar o aumento das operações e atividades comerciais, a base de funcionários do Grupo Emirates aumentou 3% em comparação com 31 de março de 2024, totalizando 114.610 em 30 de setembro de 2024. Tanto a Emirates quanto a dnata têm campanhas de recrutamento em andamento para atender às suas necessidades futuras.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.