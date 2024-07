Grupo investidor majoritário da Avianca e GOL assina memorando para cinco A350-900s A nova aeronave permitirá ao Grupo Abra oferecer maior conectividade, mais acesso e novos destinos em rotas de longo alcance para milhões de passageiros Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/07/2024 - 15h51 (Atualizado em 25/07/2024 - 15h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O A350 é a aeronave de fuselagem longa mais moderna e eficiente do mundo na categoria de 300 a 410 assentos Laurent Errera - Wikimedia Commons

O Grupo Abra assinou um Memorandum of Understanding (MoU) para cinco Airbus A350-900 e três opções adicionais para aumentar a capacidade e expandir ainda mais suas operações internacionais de longa distância, em linha com os planos estratégicos do Grupo, para oferecer maior conectividade, mais acesso e novos destinos em rotas de longo alcance para milhões de passageiros.

Adrian Neuhauser, CEO do Grupo Abra disse: “Temos o prazer de anunciar esse este acordo com a Airbus. Acreditamos que a chegada desses cinco A350, que oferecem a melhor experiência aos passageiros da categoria, são mais econômicos em termos de combustível e têm um custo menor por assento do que aeronaves concorrentes. Permitirá fortalecer o nosso compromisso de tornar as viagens mais acessíveis e responsáveis. Isso também significa melhores preços para os clientes com a melhor conectividade entre nosso continente e a Europa, e consolidará ainda mais a Abra como um dos maiores e mais competitivos grupos de transporte aéreo da América Latina. A seleção da aeronave é consistente em relação aos anúncios estratégicos que fizemos este ano e concretiza ainda mais a nossa visão de longo prazo.”

Benoît de Saint-Exupéry, vice-presidente executivo de vendas do Commercial Aircraft Business afirmou: “Estamos muito satisfeitos em ver o Grupo Abra endossando o A350 para continuar sua missão de fortalecer a conectividade aérea entre a América Latina e o resto do mundo. A seleção do A350 reafirma a aeronave como líder indiscutível em viagens aéreas de longa distância.”

O A350 é a aeronave de fuselagem longa mais moderna e eficiente do mundo e líder de longo alcance na categoria de assentos 300-410, voando eficientemente em qualquer setor, de rotas de curta distância a ultralongas de até 9.700 nm. Seu design clean inclui tecnologias de ponta, aerodinâmica, materiais leves e motores de última geração que, juntos, oferecem 25% de vantagem em consumo de combustível, custos operacionais e emissões de CO₂, bem como 50% de redução de ruído em comparação com aeronaves concorrentes da geração anterior.

Publicidade

O A350 é a aeronave de fuselagem longa mais moderna e eficiente do mundo e líder de longo alcance na categoria de assentos 300-410, voando eficientemente em qualquer setor, em rotas de curta distância a ultralongas de até 9.700 nm. Seu design clean inclui tecnologias de ponta, aerodinâmica, materiais leves e motores de última geração que, juntos, oferecem 25% de vantagem em consumo de combustível, custos operacionais e emissões de CO₂, bem como 50% de redução de ruído em comparação com aeronaves concorrentes da geração anterior.

SOBRE O ABRA GROUP: O Grupo Abra, sediado no Reino Unido, é um dos maiores e mais competitivos grupos de transporte aéreo da América Latina. Abra reúne as marcas icônicas da Avianca e da GOL sob uma única liderança, ancorando malha aérea latino-americana que tem um dos menores custos unitários em cada um de seus respectivos mercados, liderando programas de fidelidade na região (LifeMiles e Smiles) e outros negócios sinérgicos. Além disso, a Abra anunciou recentemente sua intenção de fazer um investimento estratégico na Wamos Air na Espanha (sujeito a aprovações e condições habituais de fechamento). O Grupo Abra consolida uma equipe de 28.000 profissionais de aviação altamente qualificados e uma frota de mais de 250 aeronaves atendendo 25 países e 150 destinos.

Publicidade

SOBRE A AIRBUS: A Airbus vendeu mais de 1.300 aeronaves na América Latina e no Caribe e lidera em participação de mercado de aeronaves de passageiros em serviço. Cerca de 800 estão em operação em toda a região, com quase 500 na carteira de pedidos. Desde 1994, a Airbus garantiu 75% dos pedidos líquidos na região.