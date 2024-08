Grupo LATAM Airlines registrou lucro líquido de US$146 milhões para o segundo trimestre do ano Empresa acumula US$405 milhões em lucro líquido considerando os primeiros seis meses do ano Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 07/08/2024 - 20h33 (Atualizado em 07/08/2024 - 20h33 ) ‌



Grupo LATAM Airlines: lucro líquido de US$146 milhões William Alves

A LATAM anunciou hoje seus resultados financeiros correspondentes ao segundo trimestre de 2024, mantendo a tendência positiva em seu desempenho operacional e financeiro. A LATAM teve um lucro líquido de US$146 milhões durante o segundo trimestre, impulsionado pelo crescimento e margens saudáveis, acumulando US$405 milhões em lucro líquido considerando os primeiros seis meses do ano.

Enquanto isso, as receitas operacionais totais alcançaram US$3,0 bilhões no período, principalmente explicadas pelo aumento das receitas de passageiros devido ao contínuo crescimento do segmento internacional e ao bom desempenho das subsidiárias domésticas, mesmo durante a baixa temporada. Por sua vez, a LATAM reportou um sólido EBITDAR ajustado de US$619 milhões para o trimestre, um aumento de 10,7% em relação ao mesmo período de 2023, devido ao aumento na capacidade operacional e à contenção dos custos unitários, excluindo o combustível.

Durante o segundo trimestre de 2024, o grupo LATAM transportou 19,1 milhões de passageiros, o que representa um aumento de 11,7% em comparação com o mesmo período do ano passado. Em relação à capacidade consolidada, medida em assentos-quilômetros disponíveis (ASK), houve um aumento de 16,2% no segundo trimestre em comparação com o mesmo trimestre de 2023. Esse crescimento foi alcançado mesmo com o impacto que a LATAM Airlines Brasil enfrentou com as enchentes no estado do Rio Grande do Sul e a suspensão das operações no Aeroporto Internacional Salgado Filho em Porto Alegre (POA) a partir de maio.

Durante o trimestre, o fator de ocupação consolidado foi de 82,2%, representando uma melhoria de 1,8 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2023. Internacionalmente, o fator de ocupação foi de 84,3%. As operações domésticas da LATAM Airlines Brasil tiveram o maior aumento, com uma melhoria de 2,5 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2023, alcançando 79,8%.

O CFO do LATAM Airlines Group, Ramiro Alfonsín, disse que “a LATAM obteve resultados trimestrais sólidos, impulsionados pelo aumento da capacidade e desempenho financeiro robusto, apesar de estar na baixa temporada na América do Sul e enfrentar um ambiente macroeconômico que tem pressionado as taxas de câmbio. A estrutura de receitas diversificada, bem como a habilidade do grupo de reposicionar a capacidade entre os mercados, permitirão estar em linha com as projeções, respaldadas por trimestres historicamente mais fortes por vir e um ambiente de demanda estável”.

A LATAM encerrou o trimestre com uma posição de liquidez de US$3 bilhões, tendo gerado US$177 milhões em caixa durante o período, excluindo o pagamento de dividendos no valor de US$175 milhões em maio de 2024.

Últimos destaques

Recentemente, a LATAM Airlines Group S.A. alcançou um marco significativo ao reabrir e listar novamente seus American Depositary Receipts (ADRs) na Bolsa de Valores de Nova York. Essa movimentação abrirá novas oportunidades de investimento para um grupo mais amplo de investidores, dando-lhes a oportunidade de participar do crescimento e sucesso do grupo. Além disso, o grupo LATAM obteve sucesso na renegociação de suas linhas de crédito rotativas, resultando em uma extensão e aumento de US$450 milhões até julho de 2029. Como resultado, as linhas de crédito rotativas totais do grupo LATAM agora totalizam US$1,5 bilhão, proporcionando ao grupo maior flexibilidade financeira e liquidez.

Durante o trimestre, o grupo continuou a trabalhar em sua estratégia de sustentabilidade, que completou três anos. No período, foram divulgados os resultados preliminares do estudo “Opções para Descarbonizar a Aviação na América Latina de Maneira Sustentável”, desenvolvido pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT) Joint Program on Global Change em conjunto com a LATAM e a Airbus. Além disso, o programa “Avião Solidário” transportou mais de 300 casas modulares, além de mais de 200 toneladas de suprimentos e mais de 130 voluntários para apoiar as pessoas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

Em termos de reconhecimento, o LATAM Airlines Group foi premiado como a “Melhor Companhia Aérea da América do Sul”; pelo quinto ano consecutivo, e como a “Melhor Tripulação de Companhia Aérea da América do Sul”; pelo terceiro ano consecutivo no Skytrax 2024 Airline Awards. Além disso, a subsidiária de carga do grupo LATAM Cargo foi reconhecida como a companhia aérea de carga mais sustentável das Américas no Freighterweek Sustainability Awards.

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.