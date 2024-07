Grupo LATAM Airlines retorna à Bolsa de Valores de Nova York Operação marca o retorno do Grupo LATAM Airlines à NYSE, após sua saída em junho de 2020, após entrar em um processo de reestruturação sob o Capítulo 11 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/07/2024 - 13h18 (Atualizado em 25/07/2024 - 13h18 ) ‌



Grupo LATAM Airlines: retorna à Bolsa de Valores de Nova York Lucas Batista @pilotlucas

O LATAM Airlines Group S.A., principal grupo de companhias aéreas de passageiros e carga na América do Sul, anuncia a reabertura e nova listagem de seu programa de ADR na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) a partir de hoje, 25 de julho de 2024. Isso ocorre após o estabelecimento do preço de uma oferta pública secundária por parte de certos acionistas da empresa para vender 19.000.000 de American Depositary Shares (ADRs), cada um representando 2.000 ações ordinárias da LATAM, a um preço público de US$24 por ADR.

Espera-se que os ADRs comecem a ser negociados na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) em 25 de julho de 2024, sob o símbolo “LTM”. Essa operação marca o retorno do Grupo LATAM Airlines à NYSE, após sua saída em junho de 2020, após entrar em um processo de reestruturação sob o Capítulo 11.

Em relação à oferta por subscrição, os acionistas vendedores concederam aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 2.850.000 ADRs adicionais ao preço da oferta pública inicial. A LATAM não receberá nenhum valor proveniente da venda de ADRs pelos acionistas vendedores. Espera-se que a oferta seja encerrada em 26 de julho de 2024, sujeita ao cumprimento das condições habituais de encerramento.

A Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays Capital Inc. e J.P. Morgan Securities LLC atuam como coordenadores globais e principais colocadores na oferta. A Citigroup Global Markets Inc., Santander US Capital Markets LLC, Deutsche Bank Securities Inc., BNP Paribas Securities Corp., MUFG Securities Americas Inc., Natixis Securities Americas LLC e Larraín Vial S.A atuam como colocadores adicionais, e a Morgan Stanley & Co. LLC participa como co-gerente na transação.

Esta comunicação tem apenas propósitos informativos, de acordo com as leis e regulamentações aplicáveis, e não constituirá uma oferta de venda nem uma solicitação de oferta de compra, nem haverá qualquer venda desses valores em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes de ser registrada ou qualificada de acordo com as leis de valores mobiliários desse estado ou jurisdição.

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.