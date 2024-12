Grupo LATAM é a primeira companhia aérea da América do Sul a se comprometer com linha de crédito vinculada a metas de sustentabilidade Linha de crédito rotativa no valor de US$300 milhões, contratada com o Credit Agricole Corporate & Investment Banking e o BNP Paribas, premiará com taxas especiais a redução da intensidade das emissões de carbono do grupo até 2028 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 03/12/2024 - 18h58 (Atualizado em 03/12/2024 - 18h58 ) twitter

Grupo LATAM: linha de crédito vinculada a metas de sustentabilidade

O LATAM Airlines Group assinou o primeiro “Crédito Vinculado à Sustentabilidade” (do inglês “Sustainability-Linked Loan”) de sua história, no total de US$300 milhões, tornando-se assim a única companhia aérea da América do Sul a realizar uma operação financeira deste tipo até o momento.



O acordo assinado com as entidades Credit Agricole Corporate & Investment Banking e BNP Paribas corresponde a uma linha de crédito rotativa que permite à LATAM acessar financiamento adicional de longo prazo sob condições especiais em suas taxas de juros, caso cumpra uma série de metas associadas à sustentabilidade.



O novo compromisso bancário é adquirido em um contexto favorável para a LATAM que, após seu retorno à Bolsa de Nova York com o simbólico “Ring the Bell”, reportou um lucro líquido de US$301 milhões no terceiro trimestre do ano, acumulando US$705 milhões em lucros líquidos entre janeiro e setembro de 2024.



“Continuamos somando boas notícias. Este é nosso primeiro produto financeiro associado à sustentabilidade e o vemos como um primeiro passo para continuar explorando outros instrumentos similares no futuro, como, por exemplo, títulos vinculados à sustentabilidade. Este marco não só reforça o compromisso de ser um grupo mais sustentável, alinhado à estratégia e ações focadas em mudança climática, economia circular e valor compartilhado, mas também permite à LATAM ser pioneira em impulsionar as finanças associadas à sustentabilidade no setor de aviação na região”, destacou Andrés del Valle, VP de Corporate Finance do LATAM Airlines Group.



‌



Cabe destacar que a linha de crédito é um refinanciamento de um financiamento de motores já existente (em inglês, “Spare Engine Facility” ou SEF), que tem sido parte da estrutura de capital da LATAM durante a última década. O refinanciamento permitiu reduzir a taxa de juros de maneira significativa, assim como otimizar o colateral da linha - ou seja, reduzir o número de motores que estão empenhados como colateral - e estender sua duração no futuro.



A transação inclui disposições vinculadas à sustentabilidade nas quais a LATAM pode receber ajustes de preços em função de seu desempenho em relação à intensidade das emissões de carbono das operações, medida como toneladas de emissões de CO2 / receita por tonelada-quilômetro (RTK). Esta transação inaugural de financiamento sustentável apoia a estratégia da companhia, em particular o objetivo do Grupo de alcançar zero emissões líquidas até 2050.

‌



Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.



O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.



LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.

‌



