Grupo LATAM e Delta Cargo anunciam primeira fase de expansão de rede integrada de transporte para produtos farmacêuticos Companhias trabalham para integrar suas ofertas de transporte de fármacos e incluir uma sólida rede conjunta de 26 estações dentro de seu alcance geográfico de colaboração Luiz Fara Monteiro 18/11/2024 - 11h16

Em um esforço para melhorar as opções de transporte de cargas farmacêuticas, o grupo LATAM e a Delta Cargo anunciam uma colaboração ampliada com mais alternativas de rotas entre a América do Norte e a América do Sul. As companhias estão trabalhando para integrar a sua rede para transporte de fármacos, que agora contará com 26 estações conjuntas disponíveis dentro de seu alcance geográfico de colaboração.



Este é um marco na Joint Venture entre a Delta Air Lines e a LATAM, pois oferecerá aos clientes o benefício de uma colaboração ampliada entre as companhias aéreas em mais rotas, com pontos de transferência em Atlanta (ATL), Nova York (JFK) e Miami (MIA), facilitando assim o movimento da carga farmacêutica entre a América do Norte e a América do Sul, e garantindo que esses produtos sensíveis cheguem aos seus destinos de maneira mais rápida e confiável.

Graças à integração dos principais hubs estratégicos para o transporte de carga farmacêutica, os clientes de ambas as empresas se beneficiarão de um crescimento significativo das suas redes de transporte de produtos farmacêuticos. A Delta Cargo expandiu sua rede de estações Pharma em 36,8%, adicionando novas estações em Miami (MIA) e Curitiba (CWB). Enquanto isso, o grupo LATAM aumentou sua rede de estações para transporte de fármacos em 52,9% ao integrar estações da Delta em Detroit (DTW) e Filadélfia (PHL). Essa expansão aumenta significativamente a conectividade para os clientes entre a América do Norte e a América do Sul, oferecendo mais opções de rotas, mais capacidade e tempos de deslocamento otimizados.

‌



“Este anúncio representa um dos primeiros benefícios tangíveis para carga da Joint Venture com a Delta. No LATAM Cargo Group, estamos em constante busca de novas soluções que tragam mais oportunidades aos nossos clientes, mantendo sempre os mais altos padrões de qualidade em todos os nossos serviços. Graças a essa união, fortalecemos nossa rede e proporcionamos aos clientes do setor farmacêutico uma maior quantidade de opções para diversificar origens e destinos, assegurando que esses produtos críticos cheguem com a máxima segurança e eficiência”, comenta Andrés Varela, diretor Comercial da América do Norte e Ásia no LATAM Cargo Group.



Peter Penseel, Presidente da Delta Cargo, acrescenta: “A parceria entre a Delta Cargo e a LATAM exemplifica nosso compromisso com a inovação e a excelência no atendimento aos nossos clientes. Ao expandir nossa rede farmacêutica conjunta, não apenas estamos oferecendo mais opções aos nossos clientes, mas também garantindo que os suprimentos médicos vitais cheguem aos seus destinos com máxima confiabilidade e rapidez. Este marco é um testemunho de nossa visão compartilhada de fornecer um serviço superior aos nossos clientes mútuos em toda a América do Norte e do Sul”.

‌



Tanto o LATAM Cargo Group quanto a Delta Cargo receberam recentemente a recertificação CEIV Pharma do Centro de Excelência para Validadores Independentes (CEIV) da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), o que reforça o compromisso das companhias em manter os mais altos padrões no transporte farmacêutico, assegurando uma melhoria contínua e um sólido marco operacional para o manuseio e gestão da carga.

Cadeia de frio

‌



Ao longo de 2023, o grupo LATAM atualizou e melhorou suas instalações de cadeia de frio em Miami, um dos centros de carga mais importantes da companhia e que representa um dos maiores armazéns refrigerados do Aeroporto Internacional de Miami. A LATAM realizou uma atualização tecnológica integral de todos os equipamentos existentes em seus armazéns, juntamente com melhorias significativas em portas e empilhadeiras elétricas para garantir a ótima entrega de produtos que requerem um controle preciso de temperatura.



A Delta Cargo também conta com instalações de cadeia de frio de ponta em toda a sua vasta rede, incluindo refrigeradores de grande capacidade em Atlanta (ATL) e uma nova instalação de armazenamento refrigerado inaugurada em 2023 em Nova York (JFK), ambas com câmaras específicas de temperatura e capacidades de contêineres ativos. As instalações também receberam a prestigiosa certificação CEIV Pharma, o que demonstra o compromisso da Delta Cargo com a excelência na logística farmacêutica.



Joint Venture



O grupo LATAM e a Delta Cargo, por meio de sua Joint Venture, expandem suas operações para oferecer maiores e melhores oportunidades de negócios na América do Norte e do Sul. Os clientes de ambas as companhias agora poderão acessar uma rede de carga combinada que abrange mais de 300 destinos nos Estados Unidos/Canadá e na América do Sul (Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai).

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.



O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.



LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.

