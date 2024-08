Grupo LATAM inicia renovação de frota cargueira com incorporação de nova aeronave LATAM Cargo Group acaba de adicionar um novo Boeing 767BCF cargueiro com 11 anos de idade, sendo um dos aviões de carga mais jovens da companhia Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 12/08/2024 - 10h52 (Atualizado em 12/08/2024 - 10h52 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Boeing 767BCF Divulgação Grupo LATAM

O Grupo LATAM acaba de anunciar o recebimento de uma nova aeronave cargueira Boeing 767BCF para a sua frota. A incorporação faz parte da estratégia da LATAM de operar com uma frota de carga mais eficiente e moderna. Com apenas 11 anos, esta é uma das mais jovens aeronaves de carga da companhia.

“Complementar nossa oferta de capacidade nos porões de aeronaves de passageiros com a incorporação de um novo Boeing 767BCF, em linha com a nossa estratégia de renovar a frota com aeronaves mais jovens e eficientes, nos permitirá melhorar a eficiência operacional, reduzir custos e continuar oferecendo um serviço mais confiável e sustentável aos nossos clientes”, afirma Gudny Genskowsky, vice-presidente sênior de Rede e Alianças de Carga na LATAM.

PLANO DE CRESCIMENTO DA FROTA

Em 2021, o Grupo LATAM anunciou um plano de crescimento da frota cargueira, com a inclusão de oito aeronaves de passageiros convertidas para carga e aumento da capacidade em mais de 70% em relação aos níveis pré-pandemia. Agora, com 21 Boeing 767 cargueiros, o Grupo oferece a operação de carga mais extensa na região, conectando 166 destinos em 33 países, dos quais 18 são exclusivos para carga.

Publicidade

Atualmente, o Grupo LATAM opera uma frota total de 340 aeronaves, incluindo 57 aviões de passageiros Boeing (767, 777 e 787) e 262 aeronaves Airbus (A319, A320, A320neo, A321 e A321neo).

AMPLIAÇÃO DE OFERTA ENTRE EUROPA E AMÉRICA DO SUL

Publicidade

O Grupo LATAM também anuncia o fortalecimento de sua operação cargueira entre a Europa e a América do Sul com o aumento de oferta em suas aeronaves de cargas B767-300F.

A partir de 1º de outubro, a companhia ampliará a conectividade entre ambos os mercados, passando de 10 para 12 voos semanais, liderando assim a capacidade oferecida entre os continentes. Essa expansão totaliza uma oferta semanal de mais de 600 toneladas em aeronaves cargueiras entre a Europa e a América do Sul. A partir da Europa, irá complementar as 1.100 toneladas disponíveis em aeronaves de passageiros do Grupo LATAM. Com isso, a LATAM irá oferecer no total mais de 1.700 toneladas distribuídas entre 8 pontos na América do Sul e 10 na Europa.

Publicidade

Com as duas novas frequências semanais, a operação com origem na Europa está planejada para acontecer a partir de Bruxelas, o que permitirá à companhia reforçar a capacidade oferecida para destinos como Viracopos (Brasil) e Santiago (Chile), para transportar principalmente cargas gerais e produtos farmacêuticos. Já a partir da América do Sul, a empresa disponibilizará as duas frequências adicionais para fornecer maior capacidade aos clientes de cargas perecíveis de países como Peru, Chile, Equador e Colômbia, entre outros, para conexões com a Europa.

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.