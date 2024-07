Grupo Qatar Airways anuncia lucro líquido recorde de R$ 9,64 bilhões Esse é o melhor desempenho financeiro ao longo dos 27 anos de história do grupo, com uma receita total de R$ 125,9 bilhões e lucros anuais 39% maiores que no ano anterior

Grupo Qatar Airways: lucro líquido recorde de US$ 1,7 bilhão AMER SWEIDAN

O Grupo Qatar Airways acaba de relatar o melhor desempenho financeiro de seus 27 anos de história, anunciando lucros recordes em seu relatório anual para o ano fiscal de 2023/24.

O relatório aponta lucros líquidos históricos de US$ 1,7 bilhão (R$ 9,64 bilhões*) durante o ano fiscal de 2023/24, com uma receita total de US$ 22,2 bilhões (R$ 125,9 bilhões*), representando um aumento de US$ 1,3 bilhão (R$ 7,38 bilhões*) – um aumento de 6% em comparação ao ano passado.

O Grupo gerou ainda uma forte margem EBITDA de 24%, de US$ 5,2 bilhões (R$ 29,5 bilhões*), cerca de US$ 0,3 bilhão (R$ 1,7 bilhão*) a mais que no ano anterior, refletindo o foco contínuo do negócio na experiência do cliente, inovação, digitalização e sustentabilidade, resultando em operações simplificadas e ágeis em todas as áreas.

Isso criou uma plataforma forte para o futuro dos negócios aéreos do Grupo, que transportaram mais de 40 milhões de passageiros durante o ano fiscal de 2023/24, um aumento de 26% em relação ao ano anterior. Como resultado, a receita de passageiros aumentou em 19%, com um aumento de capacidade de 21% , impulsionado por um maior fator de carga da companhia aérea, de 83%, resultando em um aumento sustentável na participação de mercado.

O Ministro de Estado para Energia do Catar e presidente do Grupo Qatar Airways, Saad Bin Sharida Al-Kaabi, avalia: “Este último desempenho anual notável demonstra a flexibilidade e resiliência do Grupo Qatar Airways em navegar com sucesso em uma indústria global de viagens em constante evolução, e indica uma recuperação forte dos desafios enfrentados pelo setor nos últimos anos.”

O CEO do Grupo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer, afirma: “Esses resultados financeiros muito fortes são uma prova da ambição e da direção clara que orientaram o progresso do Grupo Qatar Airways ao longo do ano financeiro de 2023/24.

“Nosso foco contínuo em eficiência e experiência do cliente foi sustentado por um programa estratégico de crescimento de rede e expansão de frota, resultando nas maiores receitas e margens de lucro da história da companhia aérea. Também consolidamos nosso papel indiscutível como um líder-chave da indústria, mantendo nossa posição como a companhia aérea de escolha de milhões de passageiros em todo o mundo.”

“Esta conquista incrível é em grande parte graças ao esforço coletivo de toda a família do Grupo Qatar Airways, que trabalhou incansavelmente para atingir resultados tão estelares. Agora, precisamos usar isso como uma base sobre a qual construir nosso sucesso contínuo”, finaliza o CEO.

Qatar Airways Cargo Ao comemorar seu marco de 20 anos de operação em 2024, a Qatar Airways Cargo manteve sua posição como a principal transportadora aérea de carga do mundo, avançando com um foco estratégico em digitalização, sustentabilidade e crescimento, contribuindo para um aumento na participação de mercado da Cargo para 7,1% em 2023/24, um aumento de 0,04% em comparação ao ano fiscal anterior.

Qatar Executive A Qatar Executive (QE) continua entregando um desempenho comercial sólido em um mercado altamente competitivo, operando como a única marca de jatos executivos totalmente integrada a uma companhia aérea comercial. Com crescimento consistente ao longo do ano fiscal de 2023/24, a QE viu um aumento de 17% na receita de fretamento comercial, com um aumento nas horas de voo de mais de 21%, ilustrando seu forte crescimento de clientes, particularmente na Europa, EUA e Ásia.

Privilege ClubO investimento no programa de fidelidade Privilege Club da Qatar Airways rendeu resultados significativos durante 2023/24, com a adesão aumentando em mais de 26%. O engajamento dos membros também atingiu níveis recordes, com a coleta de Avios crescendo em mais de 50%, enquanto os gastos com Avios cresceram em 75%, em um ano que testemunhou o lançamento de parcerias importantes na Índia, Arábia Saudita e Kuwait, além dos novos produtos interessantes no mercado doméstico.

Novos destinosA rede da Qatar Airways cresceu para mais de 170 destinos em 2023/24, adicionando Al Ula, Neom e Tabuk, na Arábia Saudita; Lyon e Toulouse, França; Medan, Indonésia; e Trabzon, Turquia ao longo do ano. Isso se soma à retomada das operações para 14 destinos, incluindo Bahrein, Bahrein; Birmingham, Reino Unido; Pequim, Chengdu e Chongqing, China; Davao, Filipinas; Tóquio Haneda e Osaka, Japão; Marrakesh, Marrocos; Nice, França; Penang, Malásia; Phnom Penh, Camboja, Ras Al Khaimah, Emirados Árabes Unidos; e Yanbu, Arábia Saudita.

Premiações e reconhecimentosA equipe comercial do Grupo desempenhou um papel fundamental ao longo do ano fiscal, inovando para exceder a demanda dos clientes, aumentando a receita e a participação de mercado e garantindo que o nome do Grupo Qatar Airways seja sinônimo de excelência, o que fica evidente pelo prêmio de “Melhor Companhia Aérea do Oriente Médio” do World Airline Awards de 2023, administrado pela Skytrax.

Destaque nas redes sociaisComo parte da abordagem estratégica contínua do Grupo para construir relacionamentos mais profundos e significativos com públicos globais, a marca também solidificou sua posição de liderança no cenário de mídia social durante 2023/24. Como resultado, o Grupo é agora a companhia aérea número um do mundo em canais sociais, com mais de 47 milhões de seguidores combinados — e é a companhia aérea número um no mundo em relação a seguidores no Facebook, YouTube e TikTok.

Portfólio global de patrocíniosO Grupo Qatar Airways também fez avanços significativos na expansão de seu portfólio global de patrocínios durante 2023/24. Os principais destaques incluem sua posição como Parceira Global de Companhia Aérea da Fórmula 1®; Parceira Oficial Global de Companhia Aérea do time de futebol italiano de primeira linha FC Internazionale Milano (Inter); a renovação da parceria com a FIFA até 2030; a parceria com o time de críquete Royal Challengers Bangalore (RCB) na Indian Premier League (IPL); e o papel do Grupo como Parceiro Estratégico Oficial da Expo 2023 Doha, o que elevou significativamente o perfil global do evento.

Sobre a Qatar Airways

Uma companhia aérea premiada, a Qatar Airways ganhou o prêmio de “Melhor Classe Executiva do Mundo” pela décima vez no World Airline Awards de 2023, administrado pela organização internacional de classificação de transporte aéreo Skytrax. A companhia aérea é sinônimo de excelência, levando também para casa o prêmio de Melhor Companhia Aérea do Oriente Médio, Melhor Lounge de Classe Executiva do Mundo e Melhor Lounge de Jantar de Classe Executiva do Mundo nos prestigiados prêmios realizados durante o Paris Air Show de 2023. A companhia aérea também é uma vencedora sem precedentes do prêmio de “Melhor Companhia Aérea do Mundo” votada pela Skytrax, tendo o vencido 7 vezes (2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021 e 2022). Como líder em inovação industrial e adoção digital, a Qatar Airways foi recentemente eleita o melhor site de companhia aérea do mundo pelo World Travel Tech Awards.

A Qatar Airways foi a primeira companhia aérea do Oriente Médio a ser certificada ao mais alto nível do programa de Avaliação Ambiental da IATA (IEnvA), com base em princípios reconhecidos do sistema de gestão ambiental (como a ISO 14001). Como signatária inaugural da Declaração do Palácio de Buckingham em março de 2016, tornou-se a primeira companhia aérea a nível mundial a ser certificada de acordo com o padrão da indústria para a prevenção do tráfico ilegal de vida selvagem na aviação.

A Qatar Airways voa atualmente para quase 170 destinos em todo o mundo, conectando-se através de seu hub em Doha, o Aeroporto Internacional de Hamad - o ‘Melhor Aeroporto do Mundo’, conforme votado pela Skytrax em 2021, 2022 e 2024. Em 2024, o Aeroporto Internacional de Hamad também recebeu o Prêmio de “Melhor Aeroporto do Oriente Médio” por 10 anos consecutivos, bem como de “Melhor Aeroporto de Compras do Mundo” pelo segundo ano consecutivo.









