Guarulhos registra 4 colisões entre aviões e pássaros na manhã deste sábado (5) Duas colisões envolveram voos da LATAM; ambas as aeronaves pousaram em total segurança Luiz Fara Monteiro 05/04/2025 - 11h24 (Atualizado em 05/04/2025 - 11h41 )

Duas colisões envolveram voos da LATAM; ambas as aeronaves pousaram em total segurança Carlos Dias

O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, registrou na manhã deste sábado (5) quatro ocorrências de colisão de aviões com pássaros.

Dois deles envolveram voos da LATAM. Embora não represente sério risco à segurança, ocorrências retiram aeronaves de operação e causam transtornos aos passageiros.

Veja na íntegra o comunicado da LATAM sobre o “Bird Strike”:

Em menos de 50 minutos, dois voos da LATAM Brasil deste sábado (05/04) sofreram colisão com pássaros (bird strike) ao pousar no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. As aeronaves pousaram em total segurança, porém episódios como estes geram grandes impactos em toda a operação.

‌



A alta incidência de bird strikes nos aeroportos brasileiros pode afetar a segurança operacional e acaba prejudicando muitos passageiros com voos cancelados ou atrasados, além de provocar custos adicionais com reparos e manutenção de aeronaves, motores fora de operação e eventual escala de tripulantes reserva.

Em 2024, a LATAM Brasil registrou bird strike (colisão com pássaros) em 513 de seus voos no Brasil. O setor tem alertado para a necessidade de uma gestão eficiente da fauna por parte dos municípios e administradores aeroportuários nas proximidades dos aeroportos brasileiros.

‌



