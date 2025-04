Helicóptero H130 entra em serviço no Rio de Janeiro para operações médicas Este é o primeiro H130 entregue ao Estado totalmente equipado para missões aeromédicas e inter-hospitalares, incluindo uma incubadora Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 04/04/2025 - 18h38 (Atualizado em 04/04/2025 - 18h38 ) twitter

Airbus H30: o primeiro do Estado totalmente dedicado ao Serviço Médico de Emergência (HEMS) Divulgação Airbus​/Helibras

O primeiro H130 do Estado totalmente dedicado ao Serviço Médico de Emergência (HEMS) entrou em operação na Superintendência de Operações Aéreas da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. O novo serviço está trazendo avanços em segurança, conforto e capacidade operacional.

De acordo com o Tenente-Coronel Medina, do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro, que atua como superintendente do SOAer, “a introdução desse helicóptero traz dois fatores principais: a possibilidade de voar com copiloto, o que aumenta ainda mais a segurança, e o espaço interno da aeronave, que facilita o trabalho das equipes médicas”, disse.

Este é o primeiro H130 entregue ao Rio de Janeiro totalmente equipado para missões aeromédicas e inter-hospitalares, incluindo uma incubadora. O H130 tem capacidade para voar com dois pilotos, suporte avançado de vida e tripulantes, além de contar com recursos como piloto automático, controle ativo anti vibração e outros sistemas de segurança.

Em quatro anos de operação, o grupamento já realizou mais de 725 transportes de órgãos e, em dois anos e meio atuando como SAMU, mais de 430 crianças foram transportadas, consolidando sua atuação nos 92 municípios do estado. É uma grande satisfação saber que o povo do Rio de Janeiro terá à disposição um equipamento com tecnologia de ponta e alto desempenho para salvar vidas”, diz Alberto Duek, Presidente da Helibras.

Devido ao tamanho excepcional da sua cabine e às múltiplas configurações médicas dedicadas, o H130 é o helicóptero monomotor de referência para missões de ambulância aérea. A cabina ampla e desobstruída, com grandes portas deslizantes, permite carregar e descarregar macas facilmente. Os médicos e os paramédicos dispõem de um amplo espaço para cuidar dos pacientes durante o voo e têm acesso total a todos os lados do paciente durante o voo. O baixo nível de ruído interno, o baixo nível de vibração e a cabina luminosa tranquilizam o doente e os passageiros e contribuem para o conforto de todos a bordo. Dependendo da configuração, a aeronave pode acomodar até dois pilotos, uma maca e até três membros da tripulação médica.

