Helisul anuncia parceria internacional para atuação no setor de segurança Sistemas aéreos da CENTUM serão utilizados em missões de busca e salvamento, vigilância e segurança pública Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 06/12/2024 - 11h39 (Atualizado em 06/12/2024 - 11h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Helisul opera uma frota de 80 aeronaves, com 26 hangares e 15 bases espalhadas pela América Latina Foto: Divulgação

A Helisul Engenharia, um dos maiores operadores de helicópteros da América Latina, anunciou uma parceria com a CENTUM, empresa global especializada em sistemas aéreos para missões de emergência e serviços especiais. A colaboração fortalece a atuação da Helisul – recém credenciada no Brasil como Empresa Estratégica de Defesa – no setor de segurança. Também representa um passo sólido na estratégia de crescimento internacional da CENTUM, ampliando presença em mais de 20 países e reforçando objetivos comuns de inovação e excelência em serviços.

Com mais de 52 anos de experiência, a Helisul opera uma frota de 80 aeronaves, com 26 hangares e 15 bases espalhadas pela América Latina. A empresa oferece uma ampla gama de serviços de aviação, incluindo transporte aeromédico, manutenção de aeronaves e projetos de ponta em tecnologia eVTOL e drones.

“Essa parceria reflete nosso compromisso em trabalhar com parceiros confiáveis e experientes, que compartilham nossa visão de fornecer soluções confiáveis para desafios complexos”, afirmou Javier Chamorro, presidente da CENTUM. “A Helisul traz um profundo conhecimento regional e expertise operacional que complementam a tecnologia da CENTUM e ampliam o impacto de nossos sistemas.”

“A Helisul busca constantemente estar na vanguarda, tornando a escolha de parceiros algo essencial. A tecnologia da CENTUM aprimora nossas operações, permitindo oferecer soluções mais abrangentes aos nossos clientes, especialmente no setor de segurança pública”, disse Humberto Biesuz, CEO da Helisul.

‌



Juntas, Helisul e CENTUM buscam aprimorar missões de emergência e serviços especiais, utilizando os avançados sistemas aéreos da CENTUM em aplicações como missões de busca e salvamento, comunicações de emergência, vigilância de fronteiras e segurança pública. Essa parceria combina a expertise tecnológica da CENTUM com a ampla rede operacional da Helisul para oferecer soluções confiáveis e personalizadas que atendam às demandas específicas desses setores.

O anúncio foi feito durante a BID Brasil 2024, um dos principais eventos de defesa e segurança da América Latina, destacando a importância dessa parceria para ambas as empresas e para a região como um todo.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.