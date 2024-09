Helisul recebe certificação da ANAC para treinamentos e uso de dispositivo de simulação do helicóptero Esquilo Treinamento dos pilotos interessados será realizado no Chile, na sede da Ecocopter, empresa que integra o Grupo Helisul Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 03/09/2024 - 17h55 (Atualizado em 03/09/2024 - 17h55 ) ‌



Helisul: certificação da ANAC para treinamentos do helicóptero Esquilo Divulgação Helisul

Após um rigoroso processo de análise e intensas discussões técnicas, a Helisul, por meio da Ecocopter, tornou-se a primeira empresa no Brasil a obter a qualificação da ANAC para o Dispositivo de Treinamento de Voo (FTD-5) do helicóptero Esquilo (AS350 - H125). O órgão também concedeu a certificação do Centro de Treinamento de Aviação Civil (CTAC), que autoriza a Helisul a conduzir treinamentos, exames teóricos e práticos, de acordo com as aprovações de cursos concedidas pela Autoridade de Aviação Civil do Chile (DGAC - Dirección General de Aeronáutica Civil) segundo o DAN 142, e com as limitações estabelecidas nas Especificações de Treinamento emitidas pela ANAC.

Esse marco inédito reforça a posição da Helisul como referência em segurança operacional na América do Sul. A prática será realizada em Santiago, no Chile, na área de treinamento da Ecocopter (Ecotraining), que dispõe de uma excelente infraestrutura física e intelectual para prover treinamentos de alto desempenho aos tripulantes de AS350″.

O Dispositivo de Treinamento de Voo (FTD) será utilizado para a qualificação de pilotos, proporcionando um nível de realismo que simula de forma precisa todas as fases do voo e situações de emergência. Equipado com uma tela esférica, o FTD permite que os pilotos tenham uma experiência imersiva, como se estivessem em uma situação real. Do ponto de vista da segurança de voo, a prática de emergências nesse dispositivo é essencial para preservar a integridade física das tripulações e garantir a conservação da aeronave, visto que manobras de alto risco são executadas com segurança.

Estudos demonstram que o treinamento com o FTD pode reduzir em até 10 vezes os custos em comparação à realização dos mesmos treinamentos em uma aeronave real, promovendo uma significativa racionalização de recursos. As cabines são réplicas exatas da aeronave Esquilo e permitem treinamentos de emergências (ex. fogo no motor, panes do rotor de cauda, panes de bateria, gerador, Fadec, etc.), bem como treinamento de entrada inadvertida por voo por instrumentos com um realismo impecável. As dimensões do painel e os comandos de voo são idênticos aos do Esquilo, com o instrutor de voo posicionado na retaguarda da cabine, de frente para as telas do computador.

A importância do treinamento de pilotos para a segurança em voos de helicóptero

O treinamento adequado dos pilotos é um fator crucial para garantir a segurança dos voos de helicóptero. O uso de dispositivos de treinamento, como o FTD-5, permite que os pilotos adquiram experiência em situações de emergência sem o risco inerente ao treinamento em aeronaves reais. Essa prática aumenta a confiança e a habilidade dos pilotos ao lidarem com condições adversas, reduzindo a probabilidade de acidentes e melhorando a segurança geral das operações aéreas. “A qualificação contínua dos pilotos, por meio de dispositivos avançados como o FTD-5, é fundamental para a manutenção dos mais altos padrões de segurança no setor de aviação”, afirma Bruno Biesuz, superintendente operacional da Helisul.

Os recursos e opções do FTD-5 incluem:

Sistema visual global TruVision™ com campo de visão horizontal de 200° e vertical de 70°

Qualificação dupla disponível

Projetores de alta resolução e banco de dados altamente detalhado

Exibições simuladas de EFIS e VEMD

Dados de validação de teste de voo e testes de certificação automatizados (utilitário auto-cert da Frasca)

Carregamento de controle elétrico e simulação de som multicanal

Compatibilidade NVG

Técnicas de modelagem aerodinâmica da teoria do momento do elemento da lâmina

Estação do instrutor Simplicity™

Segundo Biesuz, “esse dispositivo é um importante recurso adicional para qualificar pilotos e, a partir de agora, integra o rol de serviços disponibilizados pela Helisul”.

Sobre a Helisul

A empresa brasileira Helisul atua no mercado de aviação há 51 anos. Fundada em Foz do Iguaçu, é uma das maiores operadoras de helicópteros da América Latina. Com mais de seiscentos funcionários, possui uma frota de 55 aeronaves, 24 hangares e 14 bases espalhadas pelo Brasil. Em 2024, a empresa anunciou a aquisição total da Ecocopter, empresa chilena líder no setor de asas rotativas no Cone Sul. A operação estratégica não apenas expandiu a presença da Helisul para o mercado internacional, mas também estabeleceu a empresa como a maior operadora de serviços aéreos com helicópteros da América Latina, passando a operar em três países: Brasil, Chile e Equador.O portfólio da organização abrange um amplo espectro de serviços aéreos especializados (SAE) com helicópteros e aviões; hangar e suporte terrestre para aeronaves de terceiros (FBO); manutenção, gerenciamento e fretamento de aeronaves; transporte aeromédico e voos panorâmicos. A Helisul é um Centro de Serviços certificado pela Airbus, Safran, Rolls Royce e StandardAero e é revendedora oficial no Brasil da BLR e Garmin. Em 2020, a Helisul foi uma das primeiras empresas brasileiras a firmar parceria com a EVE Urban Air Mobility, da Embraer, para aquisição de 50 eVTOLs (veículos elétricos de pouso e decolagem vertical). Além disso, foi a operadora oficial no Brasil durante a simulação de voo desses veículos durante o EVE Rio Experience no final de 2021. Em 2022, a empresa lançou sua divisão de aeronaves pilotadas remotamente para atender o mercado de drones para inspeção industrial e patrimonial de energia, logística, segurança e monitoramento remoto. Em 2023, inaugurou seu sétimo heliponto para voos panorâmicos em parceria com o Beto Carrero World em Penha, Santa Catarina, no sul do Brasil.