Holanda e Áustria firmam contrato com a Embraer para aquisição de nove aeronaves multimissão C-390 Millennium Frota comum permitirá que ambas as nações cooperem e se beneficiem de sinergias em áreas como treinamento, logística e crescimento futuro da plataforma 23/07/2024 - 09h49



O Ministério da Defesa da Holanda assinou hoje o contrato para a compra de nove aeronaves C-390 Millennium da Embraer durante uma cerimônia no Farnborough Airshow. Como parte do projeto ‘Substituição da Capacidade de Transporte Aéreo Tático’, o contrato é uma compra conjunta com a Áustria – cinco aeronaves serão para a Força Aérea Real Holandesa e quatro para a Força Área Austríaca.

Com esse pedido conjunto, ambos os países aumentarão a sua capacidade de mobilizar ou evacuar rapidamente equipamentos e pessoal em todo o mundo, mesmo sob condições operacionais difíceis. A capacidade de transporte aéreo tático oferecida pelo C-390 aumenta a flexibilidade e a capacidade de resposta operacional, fornece suporte logístico em diversas missões e operações, e possibilita a realização de uma ampla variedade de tarefas humanitárias e médicas.

A compra conjunta também permitirá que as nações – bem como os atuais e futuros operadores – cooperem e se beneficiem de sinergias em áreas como formação, logística e crescimento futuro da plataforma, juntamente com outros operadores de C-390 nos países da OTAN. O C-390 Millennium oferece máxima prontidão operacional, permitindo interoperabilidade e conectividade em ambientes em rede e domínios múltiplos.

O C-390 irá melhorar a capacidade operacional ao oferecer melhor desempenho, maior confiabilidade e maior capacidade de carga. Além disso, a escolha pelo C-390 garante que a Força Aérea Real Holandesa e a Força Aérea Austríaca estarão equipadas com tecnologia de ponta para atender às exigências das missões do futuro.

“É ótimo podermos assinar este acordo tanto para a Áustria como para a Holanda. Fico feliz em ver que podemos comprar esses aviões com as mesmas especificações. Este é um bom exemplo de colaboração na Europa entre países. O apoio construtivo da Embraer desempenhou um papel crucial na concretização positiva deste acordo. Agradecemos a contribuição da Embraer e esperamos uma cooperação bem-sucedida”, disse o Vice-Almirante Jan Willem Hartman, Diretor Nacional de Armamentos da Holanda.

“Damos as boas-vindas à Holanda e à Áustria como os mais novos membros do crescente grupo de nações que encomendaram o C-390 Millennium, aeronave de transporte tático militar mais eficiente e moderno atualmente em operação”, disse Bosco da Costa Jr, Presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança. “Esta aeronave é a melhor escolha do mercado, oferecendo uma combinação imbatível de alto desempenho, tecnologia avançada e baixos custos de ciclo de vida.”

Desde a entrada em operação na Força Aérea Brasileira, em 2019, e na Força Aérea Portuguesa, em 2023, o C-390 comprovou sua capacidade, confiabilidade e desempenho. A atual frota de aeronaves em operação acumula mais de 13.000 horas de voo, com disponibilidade operacional em 93% e taxas de conclusão de missão acima de 99%, demonstrando excepcional produtividade na categoria.

O C-390 pode transportar mais carga útil (26 toneladas) em comparação com outras aeronaves de transporte militar de médio porte e voa mais rápido (470 nós) e mais longe, sendo capaz de realizar uma ampla gama de missões, como transporte e lançamento de cargas e tropas, evacuação aeromédica, busca e salvamento, combate a incêndios e missões humanitárias, operando em pistas não pavimentadas, em superfícies como terra compactada e cascalho. A aeronave configurada para reabastecimento aéreo, com a designação KC-390, já comprovou sua capacidade tanto como tanque quanto como receptor, neste caso recebendo combustível de outro KC-390 utilizando cápsulas (pods) instalados sob as asas.

Sobre a Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 9 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.