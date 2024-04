Homem invade pista e Aeroporto de Congonhas tem operações interrompidas temporariamente Indivíduo pulou o muro e a cerca do terminal, que suspendeu pousos e decolagens por cerca de dez minutos. Uma aeronave chegou a arremeter por conta do incidente

As operações no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, foram temporariamente interrompidas no final da tarde desta terça-feira (19) depois que um homem invadiu as dependências do terminal.

De acordo com o Aeroin, o local de invasão foi próximo à cabeceira 17R, próximo da avenida Washington Luís. O homem vestia roupa preta e boné branco, como mostram imagens feitas pelo canal Golf Oscar Romeo, no YouTube.

A presença do invasor foi notada por um piloto a bordo de uma aeronave da LATAM, que imediatamente avisou à Torre de Controle, que suspendeu as operações aéreas por quase 10 minutos, enquanto o bandido era abordado pela equipe de segurança. Ao menos uma aeronave arremeteu devido ao fechamento.

"Tem um homem de boné aqui ao lado da cabeceira", informou o piloto à torre.

Relatos, publicados pelo Aeroin, indicam que o suspeito estava em fuga e, sem saída, pulou o muro e as grades que cercam o aeroporto central da capital paulista. O diálogo do piloto com a torre e as imagens do canal Golf Oscar Romeo está registrados no vídeo abaixo, a partir das 17h37.