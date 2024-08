Honeywell: tecnologia pode contribuir para acelerar a transição energética Brasil tem potencial para liderar esforços globais rumo à descarbonização, de acordo com executivos da companhia Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/08/2024 - 16h18 (Atualizado em 30/08/2024 - 16h18 ) ‌



Honeywell: transição energética por fontes renováveis Divulgação Honeywell

A tecnologia deve contribuir para acelerar a transição energética por fontes renováveis, contribuindo para minimizar os efeitos das mudanças climáticas. Esse é o pensamento da Honeywell, que reuniu, nos dias 13 e 15 de agosto, especialistas, clientes e parceiros nas edições de São Paulo e Rio de Janeiro do Fórum Net Zero, realizado em parceria com a Câmara de Comércio Americana para o Brasil (Amcham-Brasil).

Durante os dois dias do evento, lideranças globais discutiram temas relevantes que podem levar contribuir para termos um mundo cada vez mais sustentável. Um dos caminhos promissores discutidos para o avanço da transição energética foi a adoção de combustíveis de aviação sustentáveis (SAF).

Empresas como a Acelen Renováveis, estabelecida pela Mubadala Capital, estão investindo mais de US$ 3 bilhões na primeira unidade integrada para produzir combustíveis renováveis a partir da macaúba, uma planta nativa brasileira com alto rendimento de petróleo. Sua biorrefinaria deve produzir 1 bilhão de litros de combustível anualmente até 2027, contribuindo para a descarbonização do setor de aviação.

Líderes como o executivo da Atvos, em painel moderado pela Honeywell, enfatizaram que o Brasil tem potencial para se tornar um player-chave na produção de SAF, especialmente pela farta oferta de insumos e se apoiados por incentivos e mandatos governamentais que garantam igualdade competitiva.

‌



Neste sentido, destaca-se a importância do programa “Combustível do Futuro” do Brasil (PL 528/2020), com o objetivo de incentivar o uso de SAF e diesel verde para reduzir as emissões de GEE no setor de transporte. Em agosto, o senador Veneziano Vital do Rêgo apresentou um mandado ao PL em que propõe metas de descarbonização com o uso de SAF, que começam em 1% em 2027 e chegam a 10% em 2037.

“Ainda que seja um avanço modesto, acreditamos que esse passo será fundamental para que avancemos na transição energética para que possamos levar o Brasil ao papel de protagonista na agenda global de descarbonização. A Honeywell permanece comprometida em apoiar essa missão através de parcerias estratégicas, soluções sustentáveis e investimentos contínuos em tecnologia de ponta”, diz José Fernandes, CEO da Honeywell para a América Latina.

‌



