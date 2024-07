Turbulência enfrentada por avião que fez pouso de emergência em Natal deixa 7 pessoas feridas com gravidade

Alto contraste

A+

A-

Turbulência em voo da Air Europa: 7 feridos com gravidade Reprodução

A forte turbulência enfrentada pelo Boeing 787-9 Dreamliner que opearava o voo UX45 de Madri, na Espanha, para Montevidéu, no Uruguai deixou sete passageiros com lesões de graus variados, além de um número ainda indeterminado de pessoas com contusões leves.

O incidente com o avião da Air Europa, de matrícula EC-MTI, aconteceu nas primeiras horas da manhã. Os pilotos decretaram emergência e solicitaram prioridade para um pouso não programado em Natal, no Rio Grande do Norte. O pouso aconteceu às 2h30 da madrugada dessa segunda-feira (1).

O avião, com 325 passageiros a bordo, pousou normalmente.

Neste momento, estão sendo feitos trabalhos para atender cada um dos passageiros, principalmente os feridos, que já foram desembarcados. O avião permanecerá sob inspeção para determinar a extensão dos danos registrados. Por isso, a Air Europa enviará nas próximas horas uma aeronave para todos os passageiros afetados.

Publicidade

Sobre a Air Europa

Com atuação desde 1986, a Air Europa é uma companhia aérea espanhola, membro da aliança SkyTeam. A frota da empresa é composta por 50 aeronaves, que estão entre as mais modernas e sustentáveis do setor, como os modelos Boeing 787 Dreamliner e Boeing 737, que garantem eficiência e comodidade aos passageiros. A Air Europa voa a mais de 55 destinos em todo o mundo e conta com uma posição estratégica no hub do aeroporto Adólfo Suárez Madrid-Barajas, conectando a Europa e a América. A companhia se destaca por seu sólido compromisso com a sustentabilidade e a descarbonização, assim como por sua aposta na inovação, por meio da incorporação de tecnologias mais avançadas para a digitalização e otimização dos processos. A Air Europa ainda figura atualmente entre as empresas aéreas mais pontuais do continente europeu.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.