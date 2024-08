ICEYE lança quatro novos satélites em órbita A mais recente implantação bem-sucedida de satélites fortalece os recursos de observação da Terra para os clientes da ICEYE e inclui a primeira missão de satélite para a Bayanat e a Yahsat Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 19/08/2024 - 17h02 (Atualizado em 19/08/2024 - 17h02 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Empresa busca expande sua própria constelação Divulgação ICEYE

A ICEYE, líder global em operações de satélite de radar de abertura sintética (SAR) para observação da Terra, monitoramento persistente e soluções para catástrofes naturais, lançou com sucesso quatro novos satélites SAR, na última sexta-feira, dia 16 de agosto de 2024. Os novos satélites expandem ainda mais a maior constelação SAR do mundo, de propriedade e operada pela ICEYE. Os satélites foram integrados via Exolaunch e decolaram com sucesso a bordo da missão Transporter-11 Rideshare com a Space X da Base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia, EUA. Cada espaçonave estabeleceu comunicação e as primeiras operações de rotina estão em andamento.

Os satélites atendem às missões comerciais e dedicadas dos clientes da ICEYE e foram fabricados pela ICEYE na Finlândia e pela ICEYE US, nos Estados Unidos. Os satélites incluem o primeiro lançamento de satélite da ICEYE para a Bayanat (uma fornecedora líder de soluções geoespaciais baseadas em IA) e a Al Yah Satellite Communications Company PJSC (Yahsat - a principal fornecedora de soluções de satélite dos Emirados Árabes Unidos) para seu Programa Espacial de Observação da Terra, anunciado anteriormente.

“Com a implantação frequente e constante de novos satélites na constelação ICEYE, estamos progredindo em direção à nossa visão de melhorar a vida na Terra, tornando-nos a fonte global da veracidade em Observação da Terra. A poderosa e capaz constelação de satélites garante o cumprimento de nossos compromissos de trabalhar como um parceiro confiável com um número crescente de governos e setores comerciais para fornecer percepções oportunas, precisas e acionáveis para uma tomada de decisão mais rápida e melhor. Estamos orgulhosos de lançar o primeiro satélite ICEYE para nossos clientes Bayanat e Yahsat e esperamos continuar a cooperação bem-sucedida em suas missões”, disse Rafal Modrzewski, CEO e cofundador da ICEYE.

Hasan Al Hosani, diretor administrativo da Bayanat, disse: “o lançamento de nosso primeiro satélite é um marco altamente esperado tanto para nossos esforços de colaboração quanto para os Emirados Árabes Unidos. Este é um momento de triunfo para a Bayanat e um passo decisivo em direção ao nosso futuro como Space42. A inauguração de nossos recursos de Observação da Terra, incluindo a estreia de nossa constelação de satélites SAR, fortalecerá ainda mais nossa posição como líder em análises geoespaciais baseadas em IA. Nossa parceria contínua com a ICEYE, com base em nosso anseio compartilhado com a Yahsat, continua a ser inestimável, permitindo-nos aproveitar os insights espaciais para a tomada de decisões informadas na Terra.”

‌



Ali Al Hashemi, CEO do Grupo Yahsat, disse: “o lançamento bem-sucedido do nosso satélite SAR é uma prova das sinergias entre a Bayanat e a Yahsat, à medida que avançamos com a fusão prevista para formar a Space42. A constelação de satélites SAR, a ser lançada nos próximos três anos, nos permitirá expandir como uma operadora de satélites de várias órbitas, abrangendo satélites de órbita geoestacionária e de órbita terrestre baixa, além de desenvolver recursos de fabricação de satélites nos Emirados Árabes Unidos. Essa etapa significativa também solidifica nossa ampla experiência e reafirma nosso lugar como pioneiros no setor espacial dos Emirados Árabes Unidos e um participante importante no setor global de tecnologia espacial.”

“Temos o prazer de adicionar mais capacidade de satélite de última geração, fabricado nos EUA, à constelação. Isso fortalece ainda mais nossos recursos para atender nossos clientes com dados e percepções acionáveis”, disse Eric Jensen, CEO da ICEYE US.

‌



A ICEYE opera a maior constelação de satélites SAR do mundo. Esses satélites podem fazer imagens de qualquer local na superfície da Terra em qualquer condição ambiental, de dia ou de noite. Os dados SAR fornecem percepções precisas para os clientes governamentais e comerciais da ICEYE quase em tempo real.

A ICEYE planeja lançar até 13 novos satélites em 2024, e de 10 a 15 novos satélites anualmente em 2025 e além para sua constelação e clientes. O lançamento anterior, em março de 2024, implantou com sucesso três novos satélites na constelação e, em 2023, a ICEYE lançou com êxito 10 novos satélites.

‌



Sobre a ICEYE

A ICEYE oferece recursos de monitoramento persistente inigualáveis para qualquer local do planeta. Possuindo a maior constelação satélites-radares de abertura sintética do mundo, a empresa permite decisões objetivas e baseadas em dados para seus clientes em setores como defesa & segurança, inteligência, resposta a emergências e catástrofes naturais, monitoramento marítimo, meio ambiente, e governo. Os dados da ICEYE podem ser coletados durante o dia ou à noite, e até mesmo através da cobertura de nuvens. Para obter mais informações, visite www.iceye.com

Sobre a Bayanat

A Bayanat AI PLC, uma empresa pública listada na ADX cujo acionista majoritário é a G42, fornece soluções geoespaciais abrangentes e de classe mundial baseadas em IA para um número crescente de setores, como Serviços Governamentais, Meio Ambiente, Energia e Recursos, Cidades Inteligentes e Transporte. Sua oferta inclui produtos e cartas topográficas, hidrográficas e aeronáuticas, bem como serviços de levantamento, análise, gerenciamento, modelagem, visualização e cartografia de dados espaciais. As soluções da Bayanat aproveitam grandes quantidades de dados premium e exclusivos de uma série de fontes, incluindo satélites, pseudo-satélites de alta altitude (HAPS) e observação da Terra com tecnologia de IA para impulsionar a inteligência geoespacial (gIQ).

Sobre a Yahsat

A Al Yah Satellite Communications Company PJSC (Yahsat) é uma empresa pública listada na Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) e uma subsidiária da Mubadala Investment Company PJSC, oferecendo soluções de satélite multimissão em mais de 150 países da Europa, Oriente Médio, África, América do Sul, Ásia e Australásia.

A frota de cinco satélites da Yahsat atinge mais de 80% da população mundial, possibilitando comunicações essenciais, incluindo banda larga, transmissão, backhauling e soluções de mobilidade. Com sede em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, a Yahsat fornece soluções de comunicação por satélite nas bandas C, Ku, Ka e L para plataformas terrestres, marítimas e aéreas para consumidores, governos e empresas. Seus negócios consistem em Yahsat Government Solutions, Thuraya, YahClick (desenvolvido pela Hughes) e YahLink. A Yahsat também participa da Hughes do Brasil, uma parceria acionária com a Hughes, e da Yahlive, uma parceria acionária com a SES. Em 2020, a Yahsat iniciou a construção do Thuraya 4-NGS, o sistema de telecomunicações de próxima geração da Thuraya, que deverá entrar em operação em 2025. Em 2023, a Yahsat iniciou a construção de dois novos satélites de telecomunicações definidos por software, Al Yah 4 e Al Yah 5, que devem ser lançados em 2027 e 2028, respectivamente.

Nota

Sujeito à obtenção de aprovações regulatórias e outras aprovações relevantes, a Bayanat AI PLC está em processo de fusão com a Al Yah Satellite Communications Company PJSC (Yahsat). A fusão proposta tem como objetivo criar um campeão de tecnologia espacial alimentada por IA na região MENA com alcance global. A Bayanat e a Yahsat continuarão a operar de forma independente até que as aprovações regulatórias sejam recebidas e a fusão seja efetivada, o que deve ocorrer no segundo semestre de 2024.