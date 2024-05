ICEYE participa da SpaceBR 2024 Empresa finlandesa é líder no mercado New Space e vem revolucionando o mercado de observação da Terra por meio da provisão de dados e acesso a constelações SAR

Alto contraste

A+

A-

ICEYE: SpaceBR 2024

A ICEYE, líder global em monitoramento satelital com tecnologia SAR, marcará presença na SpaceBR 2024, de 21 a 23 de maio, reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento do setor aeroespacial latino-americano.

A empresa finlandesa enxerga no evento uma oportunidade de demonstrar a amplitude de seu portfólio de serviços e os benefícios que o monitoramento por satélite pode fornecer para os mais diversos setores brasileiros, desde a proteção do território, respostas a emergências, fornecendo dados sobre fronteiras terrestres e oceânicas, até a preservação da natureza, com o mapeamento de dados da Amazônia.

“O Brasil, com seu vasto território e multiplicidade de setores, demanda monitoramento contínuo não apenas para a proteção da população, mas também para a preservação de sua rica biodiversidade. Nosso objetivo é evidenciar as inúmeras oportunidades de parceria com as empresas locais, que podem se beneficiar de nossos dados precisos e das tecnologias analíticas que permitem decisões assertivas”, enfatiza Ana Paula Cordeiro, vice-presidente da ICEYE para a América Latina.

A SpaceBR trará luz aos avanços que a finlandesa tem realizado sobretudo nos últimos meses, como afirma a executiva. “A empresa tem trabalhado na melhoria contínua de suas tecnologias, como o Dwell Fine, que oferece informações ainda mais detalhadas de monitoramento, com notável captação de 25 segundos e resolução de 50 centímetros, permitindo a visualização de modelos de aeronaves, construções e mudanças na vegetação. Este é o momento ideal para formar boas parcerias”, completa.

Publicidade

A ICEYE lançou mais de 30 satélites que fornecem dados para diversas aplicações no mundo todo. No Brasil desde 2020, a empresa tem uma parceria com o Governo Federal para atuar no setor de Defesa, monitorando o território nacional, por meio do Projeto Lessonia.

Sobre a ICEYE

Publicidade

A ICEYE oferece recursos de monitoramento persistente inigualáveis para qualquer local do planeta. Possuindo a maior constelação satélites-radares de abertura sintética do mundo, a empresa permite decisões objetivas e baseadas em dados para seus clientes em setores como defesa & segurança, inteligência, resposta a emergências e catástrofes naturais, monitoramento marítimo, meio ambiente, e governo. Os dados da ICEYE podem ser coletados durante o dia ou à noite, e até mesmo através da cobertura de nuvens.









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.