IFPA lidera campanha nos aeroportos para impulsionar o consumo de frutas, legumes e verduras Ação da International Fresh Produce Association terá 200 inserções diárias em totens digitais e trará mensagens que ressaltam os benefícios de uma alimentação saudável e equilibrada Luiz Fara Monteiro 27/11/2024 - 12h16

Campanha em aeroportos destaca importância de alimentação saudável Arte IFPA

A International Fresh Produce Association (IFPA) reafirma seu papel de incentivar o consumo consciente e saudável, fortalecendo o ecossistema de produtores, varejistas e consumidores. Representando mais de 3.000 empresas globais da cadeia de frutas, flores, legumes e verduras (FFLV), a entidade destaca sua liderança ao conectar tendências de consumo com experiências significativas para o público.

Em dezembro de 2024, a IFPA lançará uma impactante campanha de comunicação nos aeroportos de São Paulo/Congonhas – Deputado Freitas Nobre e no Aeroporto Internacional do Recife-Guararapes – Gilberto Freyre. Com 200 inserções diárias em totens digitais, a campanha trará mensagens que ressaltam os benefícios de uma alimentação saudável e equilibrada, promovendo o FLV como protagonista de uma vida mais vibrante e saborosa.

“Nosso compromisso vai além de informar. Queremos inspirar!”, destaca Valeska de Oliveira Ciré, country manager da IFPA. “No ano passado, demos o primeiro passo com ações em aeroportos estratégicos, como Congonhas, Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Agora, aproveitaremos o alto fluxo das férias de dezembro para reforçar que o FFLV não é apenas saudável, mas essencial em todos os momentos – seja em uma refeição especial ou no dia a dia.”

Com imagens cuidadosamente selecionadas, que despertam os sentidos e traduzem experiências autênticas, a campanha convida o público a explorar novas possibilidades: o aroma envolvente das flores, o frescor das frutas e o sabor marcante dos alimentos. A mensagem vai além do consumo, conectando as pessoas a um estilo de vida que celebra o bem-estar e a sustentabilidade.

Essa iniciativa reflete a visão da IFPA como catalisadora de mudanças positivas, promovendo o consumo de FFLV como peça-chave para a saúde, o prazer e a valorização de toda a cadeia produtiva. Com isso, a entidade solidifica sua posição como líder global no fortalecimento da conexão entre produtores, varejistas e consumidores.

As campanhas publicitárias da IFPA acontecerão na primeira quinzena de dezembro em Congonhas e na segunda quinzena no Recife.

