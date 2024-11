Indra é escolhida para renovar sistema de comunicações terra-ar da administração federal de aviação dos EUA Subsidiária norte-americana da empresa poderá produzir até 46 mil equipamentos de comunicação entre pilotos e controladores Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 27/11/2024 - 17h59 (Atualizado em 27/11/2024 - 17h59 ) twitter

Indra: contrato firmado com a FAA, o órgão regulador aéreo americano Divulgação Indra

Após um processo de licitação que contou com a participação de três empresas, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês), atribuiu à Indra um contrato, no valor total de US$ 244,3 milhões, para renovar parte do seu sistema de comunicações terra-ar, essencial para a gestão do tráfego aéreo (ATM) civil no país.

A renovação se dará a partir da substituição do rádio analógico (UHF e VHF) por equipamentos de rádio digital com tecnologia VoIP (Voice over Internet Protocol), capaz de transformar o sinal analógico em dados de voz que podem ser transmitidos pela internet.

O contrato firmado com a FAA posiciona a Indra como líder global em radiocomunicações ATM, com uma porcentagem de participação de mercado (market share) próxima de 50%. Ao todo, a empresa planeja fabricar 46 mil novos dispositivos em suas instalações localizadas em Overland Park, no estado do Kansas, transferindo toda a produção de seu sistema de rádio ‘Park Air’ para os Estados Unidos.

Além do desenvolvimento de dispositivos de rádio para a FAA, o contrato com o órgão também inclui produção, testes e manutenção dos equipamentos por um período de dez anos.

‌



Os sistemas de rádio digital da Indra são equipados com tecnologia VoIP, que permite a transmissão de dados de voz por meio de uma rede segura, facilitando as comunicações terra-ar entre pilotos e controladores baseados nos aeroportos estadunidenses. Com isso, a tecnologia fornecida pela empresa deve contribuir para reforçar os níveis de segurança, eficiência e durabilidade dos sistemas de gestão de tráfego aéreo do país.

Uma soma de capacidades para liderar os ares

‌



De acordo com Javier Ruano, diretor geral do negócio de Gestão de Tráfego Aéreo (ATM) da Indra, o contrato firmado com a FAA não apenas impulsiona a estratégia de crescimento da empresa nos Estados Unidos, de maneira alinhada ao plano estratégico ‘Leading de Future’, como também contribui para a expansão, em escala global, da atuação da companhia em ATM, com vistas à liderança nesse segmento de mercado.

“Para a conquista desse contrato, a colaboração entre a nossa filial nos Estados Unidos e o nosso Centro de Excelência em Rádio ‘Park Air’, sediado no Reino Unido, se mostrou essencial. Somos reconhecidos pela nossa liderança e vasta experiência no desenvolvimento de sistemas avançados de comunicação, cuja produção, daqui em diante, estará concentrada no estado norte-americano do Kansas”, acrescenta o executivo.

‌



Esse projeto também reforça a relação da Indra com a FAA, incluindo a recente adoção da tecnologia Surface Awareness Initiative (SAI), desenvolvida pela empresa, em uma lista de produtos recomendados para vigilância e monitoramento de aeronaves em superfícies, disponíveis nos 450 aeroportos cujas torres de controle são administradas pela FAA.

Além da agência de aviação civil, a Indra possui outros clientes no mercado norte-americano, incluindo as Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos (USAAF) e a Marinha dos Estados Unidos.

Globalmente, a empresa já equipou mais de 11 mil instalações de tráfego aéreo e é uma das poucas companhias do mundo a contar com um portfólio de soluções de última geração capazes de gerenciar um voo de forma integral, desde a decolagem até a chegada ao destino. A Indra ajuda a garantir a segurança de 85% dos passageiros que voam diariamente ao redor do globo, a partir do fornecimento de tecnologias que a tornam uma das líderes mundiais do setor de aviação.

Sobre a Indra

A Indra é a multinacional espanhola líder e uma das principais empresas globais de defesa, tráfego aéreo e espaço que, por meio da tecnologia, protege o nosso modo de vida atual e antecipa as necessidades do futuro. A sua equipe comprometida de especialistas, o seu profundo conhecimento do negócio e das tecnologias mais recentes, e a sua capacidade única de inovação e integração de sistemas fazem dela o parceiro tecnológico de confiança para as principais operações e para a digitalização dos seus clientes em todo o mundo. Graças à sua liderança em grandes programas e projetos europeus, bem como ao seu espírito de colaboração e estratégia de alianças, promove o ecossistema industrial e inovador nesses setores.

Sobre o Indra Group

O Indra Group é uma holding empresarial que fomenta o progresso tecnológico e inclui a Indra, uma das principais empresas globais de defesa, tráfego aéreo e espaço, e a Minsait, líder em transformação digital e Tecnologia da Informação na Espanha e na América Latina. O Indra Group promove um futuro mais seguro e conectado por meio de soluções inovadoras, relações de confiança e os melhores talentos. A sustentabilidade faz parte da sua estratégia e cultura, como resposta aos desafios sociais e ambientais presentes e futuros. No final do exercício financeiro de 2023, o Grupo Indra registrou receitas de 4,343 bilhões de euros, mais de 57 mil colaboradores, presença local em 46 países e operações comerciais em mais de 140 países.

