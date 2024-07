Indra e Minsait renovam identidade de marca para fortalecer seu posicionamento de mercado Reunidas pela nomenclatura corporativa Indra Group e pelo mote ‘Tech for The Future’, marcas procuram se consolidar enquanto referências para os setores de defesa e tecnologia Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/07/2024 - 15h59 (Atualizado em 25/07/2024 - 15h59 ) ‌



Marcas procuram se consolidar enquanto referências para os setores de defesa e tecnologia Divulgação

A Indra anunciou sua nova identidade de marca, durante a Assembleia Geral de Acionistas da companhia, realizada em sua sede, em Madri, neste mês de junho. Com essa mudança, a empresa pretende comunicar ao mercado um novo posicionamento, alinhado ao seu plano estratégico global, batizado de ‘Leading the Future’ e focado na consolidação do grupo espanhol como referência multinacional para os mercados de defesa, aeroespacial e tecnologias digitais avançadas.

Como parte desse movimento de transição, a companhia também adotou uma nova marca corporativa, Indra Group. O objetivo é abranger todo o ecossistema de negócios e empresas controladas sob uma mesma identidade institucional que, nas palavras do presidente da Indra, Marc Murtra, “traz clareza e coerência à empresa, fortalecendo a conexão entre as marcas e a promoção das quatros frentes fundamentais da companhia: defesa, tráfego aéreo, espaço e tecnologia da informação”.

Essa nova estratégia de branding procura posicionar o grupo na vanguarda do setor tecnológico, inspirado pela missão de promover diariamente um futuro mais seguro e conectado, representada pelo mote ‘Tech for the Future’. Ainda nesse sentido, a empresa estipulou seus quatro principais valores corporativos:

Inovação para promover um futuro mais seguro e conectado, por meio de soluções tecnológicas de ponta e uma equipe de profissionais especializados;

para promover um futuro mais seguro e conectado, por meio de soluções tecnológicas de ponta e uma equipe de profissionais especializados; Confiança para oferecer soluções de qualidade e com o objetivo de construir relações duradouras, baseadas na solidez, no comprometimento e na fiabilidade;

para oferecer soluções de qualidade e com o objetivo de construir relações duradouras, baseadas na solidez, no comprometimento e na fiabilidade; Conexão para ativar o poder da colaboração, agrupando ideias e soluções, de maneira adaptada às necessidades do cliente;

para ativar o poder da colaboração, agrupando ideias e soluções, de maneira adaptada às necessidades do cliente; Antecipação para transformar experiência e conhecimento em soluções, antevendo as necessidades do futuro, a fim de torná-lo mais seguro e conectado.

Fortalecimento das marcas comerciais

A nível comercial, a nova identidade da companhia busca fortalecer suas duas principais marcas: Indra, referência nos setores de defesa, tráfego aéreo e aeroespacial, e Minsait, especializada em serviços de consultoria em TI e transformação digital.

Com o mote ‘Tech for the Future’, o Indra Group busca reafirmar a missão de preparar a sociedade para o futuro, por meio da tecnologia fornecida por ambas as marcas. De maneira particular, a Indra concentra-se no conceito de confiança, representada pelo slogan ‘Tech for Trust’, enquanto a Minsait, por outro lado, busca destacar sua capacidade de fazer a diferença e impactar positivamente a sociedade, sob o lema ‘Tech for Impact’.

De acordo com José Vicente de los Mozos, CEO do Indra Group, essa nova identidade “reafirma o compromisso de longo prazo da empresa com o crescimento, a inovação e a excelência”. Para isso, foi criado um símbolo que unifica as marcas, representando a ligação entre tecnologia (abertura) e defesa (proteção). Esse é o elo que une todos os profissionais do grupo sob um mesmo guarda-chuva visual, simbolizando uma visão em comum.

O novo modelo da marca também se utiliza de um sistema gráfico de precisão que, por meio de grades, nós e linhas características de infográficos e da linguagem de visualização de dados, busca transmitir a sensação de ordem e, ao mesmo tempo, remeter à tecnologia. Essa identidade visual, aliada a uma nova tipografia personalizada, em letras maiúsculas, procura representar valores como solidez, vanguarda e atemporalidade.

A cor azul, que predomina nas identidades da Indra e do Indra Group, foi escolhida por transmitir as noções de confiança, profundidade e vitalidade. Já a cor púrpura adotada pela Minsait procura conduzir o público a um universo próprio e autêntico, voltado ao crescimento e à liderança no setor das tecnologias digitais avançadas.

Esse novo esquema visual contribuirá não só para tornar as marcas diferenciadas e relevantes no mercado, mas também para impulsionar o sentimento de pertencimento e orgulho entre os colaboradores e trazer clareza ao público-alvo do grupo.