Indra reforça seu portfólio para o segmento aeroespacial Aprovada a criação de uma nova empresa do grupo, focada em oferecer soluções para toda a cadeia de valor do setor aeroespacial Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 21/08/2024 - 15h47 (Atualizado em 21/08/2024 - 15h47 ) ‌



Indra: aquisição da Deimos e criação da NewCo Space Divulgação

A Indra, uma das principais companhias globais de tecnologia e consultoria, assinou um contrato com o grupo espanhol Elecnor para a aquisição da Deimos, empresa especializada no desenvolvimento de missões espaciais e integração de satélites, com filiais no Reino Unido, Itália, Portugal e Romênia.

O acordo é um passo significativo na estratégia da Indra para o mercado aeroespacial e ocorre na esteira de outros avanços recentes do Indra Group nesse segmento, incluindo a aprovação da cisão da antiga Indra Space e a criação de uma nova empresa, a NewCo Space, além da integração da plataforma de satélites Startical ao portfólio da companhia.

No último mês de junho, em conformidade com o que havia sido anunciado durante a apresentação do plano estratégico ‘Leading the Future’, a Assembleia de Acionistas do grupo aprovou tanto a cisão da Indra Space. Paralelamente, o Conselho de Administração da companhia aprovou a criação da NewCo Space, que terá como principal objetivo oferecer soluções abrangentes para toda a cadeia de valor do setor aeroespacial, consolidando a Indra como um player relevante em programas e iniciativas espaciais não só na Espanha e na União Europeia, mas em todo o mundo.

O primeiro passo em direção a essa meta foi a assinatura da aquisição da Deimos, com o intuito de fortalecer a atuação da empresa em todas as etapas de uma missão espacial. A Deimos, até então vinculada ao Grupo Elecnor, possui expertise na integração de satélites e subsistemas críticos de voo, mas também deve aprimorar as capacidades da Indra no segmento terrestre, especialmente em softwares de controle de missões, vigilância e rastreamento espacial.

Reconhecida por sua presença em iniciativas e programas espanhóis e Europeus, a Deimos deve reforçar ainda mais o posicionamento da Indra junto ao setor aeroespacial. A conclusão da transação está prevista para o último trimestre de 2024, após a obtenção das aprovações regulatórias necessárias.

Para fortalecer a presença e o reconhecimento da NewCo Space junto ao segmento downtstream, voltado para a exploração de capacidades espaciais, também foi anunciada a participação de 50% da Indra na Startical, empresa que fornece serviços de comunicação e vigilância para gestão de tráfego aéreo (ATM).

Todos esses avanços vêm para reforçar o compromisso e a ambição da Indra de se tornar a empresa líder europeia no setor aeroespacial, com atuação completa em todas as frentes do ramo. Com a aquisição da Deimos, a companhia busca atrair parceiros globais de longo prazo, a fim de aumentar sua capacidade e acelerar seu crescimento na Europa, pautado pela meta de alcançar a marca de mais de 1 bilhão de euros em receita até o ano de 2030.

Sobre a Deimos

A Deimos é uma empresa de tecnologia europeia fundada em 2001, com sede em Espanha e com filiais em Portugal, Itália, Romênia e Reino Unido. Como braço tecnológico do Grupo Elecnor, a Deimos é especializada no desenvolvimento de missões espaciais baseadas em pequenos satélites, na prestação de serviços de engenharia e desenvolvimento de sistemas de software em diversos setores.

Sobre o Indra Group

O Indra Group é uma holding empresarial que fomenta o progresso tecnológico e inclui a Indra, uma das principais empresas globais de defesa, tráfego aéreo e espaço, e a Minsait, líder em transformação digital e Tecnologia da Informação na Espanha e na América Latina. O Indra Group promove um futuro mais seguro e conectado por meio de soluções inovadoras, relações de confiança e os melhores talentos. A sustentabilidade faz parte da sua estratégia e cultura, como resposta aos desafios sociais e ambientais presentes e futuros. No final do exercício financeiro de 2023, o Grupo Indra registava receitas de 4,343 bilhões de euros, mais de 57 mil colaboradores, presença local em 46 países e operações comerciais em mais de 140 países.