Instituto Embraer e Fundação Banco do Brasil entregam aquecedores solares a entidades beneficentes Equipamentos serão usados para aquecer a água de chuveiros e torneiras, gerando uma economia de até 30% na conta de energia elétrica das instituições beneficiadas



O Instituto Embraer, em parceria com a Fundação Banco do Brasil, entregou esta semana dez aquecedores solares desenvolvidos por estudantes dos Colégios Embraer a cinco entidades beneficentes em São José dos Campos e Botucatu, interior de São Paulo. Os equipamentos serão usados para aquecer a água de chuveiros e torneiras, gerando uma economia de até 30% na conta de energia elétrica das instituições beneficiadas.

“Essa é uma das iniciativas que concretizam a missão dos Colégios Embraer, de formar jovens protagonistas na transformação da sociedade, e estimulam a experimentação e a criatividade”, diz André Tachard, diretor do Instituto Embraer.

A proximidade com os colégios foi um dos critérios para a escolha das entidades. “Queremos que nossos alunos possam acompanhar de perto, em sua própria comunidade, os efeitos do trabalho que fizeram, e com isso se sintam estimulados a alçar voos mais altos, para resultados cada vez maiores”, afirma Tachard.

Os aquecedores foram criados com base no conceito de Tecnologia Social, que alia mecanismos simples e materiais de custo acessível para a criação de equipamentos facilmente replicáveis, com potencial de transformar a realidade de grupos e comunidades em situação de vulnerabilidade. A parceria com a Fundação Banco do Brasil segue até 2026, com o objetivo de continuar implementando essa e outras Tecnologias Sociais que ajudem a transformar a vida de mais pessoas.

Sobre o Instituto Embraer

Criado em 2001, o Instituto Embraer nasceu com o objetivo de investir o capital social privado da Embraer em programas voltados principalmente à educação. Além de manter os dois colégios de ensino médio em período integral nas cidades de São José dos Campos e Botucatu, interior de São Paulo, o Instituto investe recursos financeiros e humanos em projetos que impactam positivamente a sociedade.

Sobre a Embraer

A Embraer é uma empresa aeroespacial global com sede no Brasil. Fabrica aeronaves para a aviação comercial e executiva, defesa e segurança e clientes agrícolas. A empresa também fornece serviços e suporte pós-venda por meio de uma rede mundial de entidades próprias e agentes autorizados.

Desde a sua fundação em 1969, a Embraer já entregou mais de 8.000 aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, um avião fabricado pela Embraer decola de algum lugar no mundo, transportando mais de 145 milhões de passageiros por ano.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e é a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviços e de distribuição de peças nas Américas, África, Ásia e Europa.