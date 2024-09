Instituto GOL celebra mais de uma década de parceria com a Amigos do Bem com visita ao projeto no sertão Executivos da Companhia conheceram a Escola Municipal Amigos do Bem, em Inajá, sertão de Pernambuco, que conquistou a nota 9,2 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 06/09/2024 - 17h24 (Atualizado em 06/09/2024 - 17h24 ) ‌



Apresentação dos estudantes da Escola Amigos do Bem, no Catimbau Divulgação/ Amigos do Bem

O Instituto GOL, responsável pela inclusão social e desenvolvimento socioeconômico da GOL Linhas Aéreas, celebrou mais de uma década de colaboração com a Instituição Amigos do Bem com uma viagem especial para conhecer de perto os impactantes projetos da ONG em Catimbau e Inajá, localizadas no sertão de Pernambuco.

A Amigos do Bem é reconhecida por seu compromisso com a educação e mantém quatro escolas em tempo integral e quatro Centros de Transformação (CTs) que atendem mais de 10 mil alunos nas regiões de Catimbau e Inajá, além de Mauriti e São José da Tapera no Ceará e Alagoas. Com um total de 84 mil horas de ensino anual, as iniciativas dos Amigos do Bem proporcionam um futuro com oportunidades em uma área onde o trabalho na roça é, infelizmente, uma realidade predominante e secular.

Um marco importante dessa parceria foi a conquista da nota 9,2 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) pela Escola Municipal Amigos do Bem em Inajá, destacando o impacto positivo das ações educacionais realizadas na vida dos estudantes e evidenciando a qualidade do ensino oferecido.

“Esse resultado mostra o poder da educação. Muitos jovens que atendemos são os primeiros da família a receber um diploma. Nossas crianças são filhos de pais analfabetos, mas já podem sonhar com um futuro diferente, com oportunidades. Nós já temos uma geração transformada que hoje é multiplicadora do Bem. A miséria tem solução e a educação é o caminho para a mudança que queremos. Sonho com um Brasil melhor para as futuras gerações, um país sem tantas desigualdades”, disse Alcione Albanesi, presidente e fundadora da ONG Amigos do Bem.

‌



Os CTs da Amigos do Bem oferecem uma infraestrutura completa, com 25 salas de aula, quadras poliesportivas e espaços dedicados à cultura, esporte e o lazer. Além das aulas formais, são disponibilizadas 23 atividades extracurriculares, que incluem cursos de culinária, cabeleireiro, manicure, tecnologia e esportes, promovendo o desenvolvimento integral dos alunos.

Em um esforço contínuo para combater a evasão escolar na região, a Instituição conta com uma frota de quase 100 ônibus escolares que percorrem até 30 quilômetros diariamente, assegurando que todos os alunos tenham acesso à educação. Além disso, as crianças recebem 6 refeições diárias, garantindo uma alimentação nutritiva essencial para seu desenvolvimento, especialmente em um contexto em que muitas delas vivem em situação de extrema pobreza.

‌



A visita dos principais executivos da GOL aos projetos da Amigos do Bem reforça o compromisso da empresa com a responsabilidade social e destaca a educação como prioridade do Instituto GOL a partir de 2024. As diretrizes futuras da política incluem foco em alfabetização, ensino técnico profissionalizante e promoção da diversidade, equidade e inclusão.

O Instituto GOL e a Amigos do Bem seguem juntos na missão de transformar vidas através da educação, fazendo história no sertão de Pernambuco e em outros estados brasileiros.

‌



“Fiquei profundamente tocado pela calorosa recepção que tivemos aqui. Os abraços, os sorrisos e o carinho de todos foram verdadeiramente emocionantes. É admirável ver crianças com corações cheios de alegria, sonhos e a determinação de criar um mundo melhor. A Amigos do Bem é um testemunho de excelência em educação, refletido na impressionante nota 9,2 no IDEB. Isso é transformador. Hoje, tive a oportunidade de testemunhar o impacto positivo que essa iniciativa tem na vida de tantas pessoas. Quero expressar minha gratidão a cada um que faz parte desta jornada. Um agradecimento especial à líder deste projeto, Alcione, cuja dedicação e paixão nos inspiram todos os dias. Parabenizo sua liderança e tudo o que Alcione tem alcançado com seus Amigos do Bem. O futuro é brilhante, e juntos, continuaremos a transformar vidas”, afirmou Celso Ferrer, CEO da GOL.

Ao reafirmar seu compromisso com a educação, o Instituto GOL busca transformar vidas e contribuir para um futuro mais igualitário, onde todos possam alcançar suas metas e sonhos. Com suas iniciativas, que já beneficiaram mais de 100 organizações e distribuíram mais de 26 mil passagens aéreas, a GOL se posiciona como um agente de mudança social, acreditando que o acesso à educação de qualidade é fundamental para que indivíduos e comunidades possam alçar voos mais altos.

A parceria com a Amigos do Bem é uma demonstração concreta desse propósito, evidenciando a dedicação do Instituto em criar oportunidades que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Juntos, continuaremos a apoiar a formação de novas gerações e a promoção de um futuro promissor.

Organizações apoiadas pelo Instituto GOL

Elas estão espalhadas por diferentes partes do Brasil e desenvolvem trabalhos importantes ligados à alfabetização, ao ensino técnico profissionalizante e à diversidade, à equidade e à inclusão social. São 20 as novas organizações da sociedade civil, associações e fundações escolhidas segundo a nova Política de Responsabilidade Social da GOL Linhas Aéreas, que, desde março deste ano, recebem o apoio do Instituto GOL – e continuarão assim no biênio (2024-2025).

Eleitas por meio de edital e por processo de seleção apresentados em outubro do ano passado, as 20 instituições brasileiras se somaram a outras 16 que já eram apoiadas pelo Instituto GOL, que encampa as ações de responsabilidade social da GOL. Integrantes da história do Instituto, essas 16 instituições passaram pelo mesmo processo de seleção experienciado pelas demais para terem seus contratos renovados.

Mais do que traçar um mapa abrangente da responsabilidade social no Brasil, já que estão sediadas em 7 estados brasileiros e no Distrito Federal, e independentemente do fato de serem de pequeno, médio ou grande porte, as 20 novas organizações foram escolhidas pelo Instituto GOL segundo critérios específicos. Capacidade de transformação, capacidade de gestão, inovação e criatividade, consistência, alcance e transparência foram as virtudes necessárias para a aprovação.

São 6 mil passagens aéreas a serem doadas pelo Instituto GOL e divididas entre as 36 instituições escolhidas para o biênio 2024-2025. O objetivo do Instituto é que esses bilhetes contribuam para o desenvolvimento dessas organizações, favorecendo os deslocamentos aéreos sem custos para fins diversos: colaboradores em viagens para fechar negócios, voluntários durante ações e o transporte das próprias pessoas assistidas pelas instituições, garantindo uma educação de qualidade e oportunidades a todos os beneficiados.

“A representatividade era uma premissa dessa seleção. Queríamos que as organizações contemplassem variadas regiões brasileiras, para assim conseguirmos uma cobertura ampla em termos geográficos, culturais e econômicos. A seriedade do trabalho desenvolvido, seu alcance e o espírito inovador e criativo foram critérios essenciais para chegarmos às finalistas”, explicou Felipe Sobrinho, gerente de ESG da GOL e diretor executivo do Instituto GOL.

