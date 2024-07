Interior de Portugal: 5 motivos para visitar o Alentejo ainda este ano Paisagens incríveis, sustentabilidade e excelente enogastronomia são pontos altos do destino Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 17/07/2024 - 16h52 (Atualizado em 17/07/2024 - 17h28 ) ‌



Elvas, em Portugal Divulgação Turismo do Alentejo

Distante apenas 1h30 do Aeroporto de Lisboa, Portugal conta com um dos destinos mais surpreendentes e tranquilos da Europa: o Alentejo, maior e mais autêntica região portuguesa, repleta de experiências únicas, cultura, história e natureza.

Um dos pontos altos do destino é o clima de interior, preservando a calmaria e permitindo desfrutar da viagem com tranquilidade. Por lá, os turistas têm a sensação de que o tempo passa mais devagar. Visitar o destino é a oportunidade perfeita para desbravar um novo cantinho de Portugal e colecionar memórias inesquecíveis.

Pôr do sol no Alentejo Gustavo Figueiredo Photography

Conheça cinco motivos para visitar o Alentejo ainda este ano:

Paisagens deslumbrantes: o Alentejo é conhecido pelos seus vastos campos dourados de trigo, oliveiras centenárias, vinhas intermináveis e uma costa incrível com praias de areia branca. A paisagem é perfeita para quem busca tranquilidade e beleza natural. Durante a viagem, é comum se deparar com belíssimos castelos ao final de uma curva na estrada. Quando o assunto é paisagem deslumbrante, vale muito a pena colocar no roteiro o Montado, uma das paisagens mais emblemáticas do Alentejo. O montado é um ecossistema florestal de castanheiros, azinheiras, carvalhos e sobreiros - árvore da qual se extrai a cortiça -, alinhados em planícies onduladas ou em pequenas serras. Estas paisagens, criadas há pouco mais de 150 anos, foram planejadas estrategicamente pelo homem para proteger o sobro, responsável pela produção de cortiça de Portugal, considerado o maior produtor de cortiça do mundo.

Patrimônio cultural: a região possui uma rica história e um patrimônio cultural impressionante, refletido em cidades históricas como Évora, considerada Patrimônio Mundial da Unesco, com suas ruas de paralelepípedos, castelos, igrejas e ruínas romanas bem preservadas. Outra cidade alentejana que também é Patrimônio Mundial da Unesco é Elvas, conhecida como a “Rainha da Fronteira”, por estar colada à Espanha. Elvas é a maior cidade fortificada da Europa e possui um centro histórico repleto de igrejas e conventos. Além das cidades consideradas patrimônios, o Alentejo também possui um rico patrimônio imaterial e cultural da Unesco, como a arte da fabricação de chocalhos, os bonecos de Estremoz, a falcoaria, as festas de Campo Maior e o cante alentejano.

Hospitalidade: os alentejanos são conhecidos pela sua hospitalidade calorosa e genuína, proporcionando uma experiência acolhedora aos visitantes. A região mantém uma autenticidade que muitas vezes se perde em destinos mais turísticos.

Turismo sustentável: o Alentejo é um exemplo de turismo sustentável, com muitas atividades ao ar livre, como caminhadas, passeios de bicicleta e observação de estrelas, o que permite aos visitantes explorar a natureza e apoiar a economia local de forma responsável.

Enogastronomia: o Alentejo é um grande produtor de vinhos de Portugal. São diversos vinhos alentejanos premiados, o que explica o motivo do destino estar entre os favoritos de enófilos do mundo todo. Quem viaja para a região pode visitar as inúmeras herdades produtoras e adegas para vivenciar experiências maravilhosas, como provas de vinhos, refeições harmonizadas, piqueniques nos vinhedos e até workshops temáticos. Na hora de harmonizar o vinho com um delicioso prato típico da região, vale experimentar as migas (pão caseiro que combina super bem com carne, bacalhau, etc.), açorda de bacalhau (espécie de sopa com muitos temperos e condimentos), porco preto (carne cozida lentamente e muito suculenta); cozido de grão (prato preparado com vários tipos de carne e um toque de hortelã) e a sericaia (doce típico do Alentejo feito com ovos, açúcar e canela).

Sobre o Alentejo

Considerado o destino mais genuíno de Portugal, o Alentejo é a maior região do país. Privilegiando um lifestyle tranquilo em que a experiência de viver bem dá o tom, conta com belas praias intocadas e cidades repletas de atrações ímpares, como castelos e monumentos históricos. Detentor de quatro títulos da UNESCO e diversos outros prêmios e reconhecimentos internacionais no setor do turismo, o Alentejo oferece opções para todos os tipos de viajantes, sejam famílias, casais em lua de mel ou aventureiros. A promoção turística internacional do Alentejo é cofinanciada pelo Alentejo 2020, Portugal 2020 e pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).