ITA Airways poderá compartilhar terminais com aéreas do Grupo Lufthansa Companhia italiana planeja se juntar à Star Alliance em 2026. Acordo com a Lufthansa poderá incluir acúmulo e resgate de milhas, acesso recíproco ao lounge e voos de codeshare Luiz Fara Monteiro 31/03/2025 - 13h20

A Lufthansa e a ITA Airways anunciaram no mês passado que a transportadora italiana saiu oficialmente da aliança SkyTeam em 3 de fevereiro. A ITA Airways planeja se juntar à Star Alliance, mas isso não ocorrerá até o primeiro semestre de 2026. Além de mudar as alianças, a ITA Airways está fazendo muito para se alinhar à Lufthansa. Isso inclui tudo, desde acúmulo e resgate de milhas, acesso recíproco ao lounge, voos de codeshare e mudança de suas operações para co-localização com as outras companhias aéreas do Lufthansa Group no Aeroporto de Frankfurt (FRA) e no Aeroporto Internacional de Munique (MUC).

No Aeroporto de Frankfurt (FRA), a companhia aérea italiana mudou do Terminal 2 para o Terminal 1, que é usado pelo resto do Grupo Lufthansa. A ITA Airways usará portões nas áreas A e B no futuro, o que proporcionará aos passageiros distâncias mais curtas para caminhar para conexões. A estação de trem de longa distância Deutsche Bahn com conexões de trem de alta velocidade ICE também é facilmente acessível a partir do Terminal 1.

Viajantes em trânsito pelo Aeroporto Internacional de Munique (MUC) descobrirão que a ITA Airways mudou do Terminal 1 para o Terminal 2 e seu satélite. Este terminal é operado por uma joint venture entre a Lufthansa e o Aeroporto de Munique.

Em outros hubs de companhias aéreas do Lufthansa Group, como o Aeroporto de Bruxelas (BRU), o Aeroporto de Viena (VIE) e o Aeroporto de Zurique (ZRH), as companhias aéreas já estão co-localizadas nos mesmos terminais. As companhias aéreas começaram muitos codeshares e os passageiros da ITA Airways agora têm acesso a mais de 100 conexões de codeshare por toda a Europa.

De acordo com o The Bulkhead Seat, os passageiros da ITA Airways podem usar cerca de 130 lounges do Lufthansa Group Os lounges da ITA Airways agora também estão acessíveis aos passageiros do Lufthansa Group. Os membros do Miles & More podem ganhar e resgatar milhas em todos os voos operados pela ITA Airways. Os clientes da Volare também podem ganhar e resgatar pontos com a Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines e Brussels Airlines.

